Tuyên án vụ sân bay Nha Trang: Hai cựu thiếu tướng cùng lãnh mức án 30 tháng tù 10/01/2026 12:10

(PLO)- Trong vụ án liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu pháo) nhận thêm mức án 11 năm tù.

Ngày 10-1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên án sơ thẩm đối với 9 bị cáo trong vụ án liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

HĐXX tuyên các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN&MT, nay là Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa), Hoàng Viết Quang (cựu thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bị phạt 4 năm tù. Tổng hợp với mức án 22 năm 6 tháng tù theo bản án trước đó của TAND tỉnh Khánh Hòa, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm 6 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bị bắt giam là 8-6-2021.

Quang cảnh phiên toà. Ảnh: Trọng Phú

Bị cáo Lê Đức Vinh bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù, thời hạn tính từ ngày 8-6-2021.

Hai bị cáo Đào Công Thiên và Võ Tấn Thái cùng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Tổng hợp với các bản án đã có hiệu lực pháp luật trước đó, mỗi bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 16-12-2021, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam trước đó.

Các bị cáo Thắng, Quang, Cường (từ phải sang trái). Ảnh: Trọng Phú

Bị cáo Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày thi hành án.

Đối với nhóm bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á), HĐXX xác định các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Ảnh: Trọng Phú

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 11 năm tù. Tổng hợp với mức án 30 năm tù theo bản án đã tuyên trước đó của TAND TP Hà Nội, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù, thời hạn tính từ ngày 26-2-2024.

Bị cáo Trần Hữu Định bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù; tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù, thời hạn tính từ ngày 26-2-2024.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; tổng hợp với bản án đã có hiệu lực, bị cáo phải chấp hành 12 năm tù, thời hạn tính từ ngày 26-2-2024.

Quang cảnh phiên toà. Ảnh: Trọng Phú

HĐXX đánh giá các bị cáo là cán bộ tỉnh Khánh Hòa và 2 thiếu tướng quân đội đều là người có chức vụ cao nhưng vẫn vi phạm với tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm các quy định quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng niềm tin của nhân dân về chủ trương của Đảng và Nhà nước, gây mất bình đẳng, môi trường đầu tư kém công bằng.

Bị cáo Hậu và hai đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ trên, đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 686 bị hại với số tiền thu về hơn 7.000 tỉ đồng. Hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và các nguồn lực xã hội và các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương.

Về phân hóa vai trò trong vụ án, tòa xác định cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng là người ký nhiều văn bản mang tính chất quyết định trong hành vi giao đất sai, do đó sai phạm của ông Thắng là tiền đề để các sai phạm sau đó xảy ra.

Ông Hậu cũng bị xác định là chủ mưu trong hành vi lừa đảo, thực hành tích cực, chỉ đạo chị gái và bạn thân phạm tội. Song xét các hành vi giảm nhẹ, công trạng, thành tích, HĐXX đều tuyên án các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Các bị cáo Hậu, Hằng, Định, Thắng, Quang, Cường (từ phải sang trái). Ảnh: Trọng Phú

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là hơn 7.030 tỉ đồng cho các bị hại trong vụ án.

Quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo Hậu, Hằng cùng ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Đào Thị Tuyết đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả tổng số tiền hơn 160,7 tỉ đồng. Số tiền còn phải tiếp tục bồi thường là hơn 6.869 tỉ đồng.

HĐXX cũng buộc bị cáo Trần Hữu Định nộp hơn 54,6 tỉ đồng sung vào ngân sách nhà nước; được trừ số tiền 8,5 tỉ đồng do vợ bị cáo đã nộp thay, còn phải nộp hơn 46,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, tòa quyết định tịch thu sung công quỹ số tiền 4 tỉ đồng do bị cáo Hoàng Viết Quang tự nguyện nộp và 4 tỉ đồng do cá nhân liên quan nộp lại.

Đáng chú ý, HĐXX tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản đứng tên bị cáo Nguyễn Văn Hậu và các cá nhân, công ty liên quan; trong đó có 562 bất động sản đã được cấp lại giấy chứng nhận. Đồng thời, tiếp tục kê biên 6 bất động sản đứng tên bị cáo Nguyễn Thị Hằng tại Hà Nội, Vĩnh Phúc và Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, tòa án tiếp tục tạm giữ 1.464 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một xe ô tô Mercedes S600, 33 lượng vàng và tạm dừng giao dịch một số thuê bao số đẹp liên quan đến các bị cáo.