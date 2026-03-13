Sắp xét xử vụ án liên quan đến chị em bà Hứa Thị Phấn 13/03/2026 11:29

(PLO)- Theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn (đã chết), những người nhà, người quen của bà này đã hoàn thiện hồ sơ khống để vay hơn 249 tỉ đồng tại ngân hàng trái quy định...

TAND TP.HCM vừa ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với 9 bị cáo là các cựu cán bộ ngân hàng và các bị cáo tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, phiên toà sẽ được diễn ra từ ngày 1-4 đến ngày 9-4.

Trong số 9 bị cáo bị đưa ra xét xử, các bị cáo Trần Hoàng Trinh (Giám đốc Công ty Phú Mỹ); Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn, đang bị truy nã), Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng - bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo là cựu các cán bộ ngân hàng, gồm: Phạm Thị Mai Toan (cựu giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (cựu phó giám đốc), Đào Thị Thu Hòa (cựu trưởng phòng tín dụng) và Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng) - bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Phạm Thị Mai Toan trong một phiên xét xử. Ảnh: PL

Cáo trạng của VKSND TP.HCM xác định Công ty Cổ phần Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn là Chủ tịch HĐQT, được giao phần đất có diện tích 279.269m² tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM.

Trong đó, phần diện tích 240.000m² phải thực hiện góp vốn vào liên doanh là Công ty Phú Mỹ Á Châu đã được UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án Garden City. Phần diện tích 39.269m², Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ, chưa được cấp giấy chứng nhận.

Do đó, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản (bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản hình thành trên đất, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh...) thuộc dự án có diện tích 279.269m². Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, không đủ khả năng trả nợ, không có chứng từ, chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích và không có quyền thế chấp tài sản của Dự án có diện tích 279.269 m² nêu trên.

Tuy nhiên, thực hiện theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, các đối tượng là người nhà, người quen, nhân viên được bà Phấn nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ, gồm: Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường (em ruột bà Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn), Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng đã ký các biên bản Hội đồng quản trị và các tài liệu, chứng từ... hoàn thiện khống để vay vốn tại ngân hàng trái quy định.

Từ đó, bà Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền 249 tỉ đồng, đã trả 170 tỉ đồng, hiện còn 89 tỉ đồng (trong đó, nợ gốc là 79 tỉ đồng, nợ lãi là 9,9 tỉ đồng).

Hiện nay, Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ là 16 tỉ đồng, còn chiếm đoạt số tiền 73 tỉ đồng.

Đối với các cá nhân tại ngân hàng, cáo trạng xác định: Phạm Thị Mai Toan với vai trò chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính; Trần Thị Bích Ngọ có trách nhiệm xem xét nội dung thẩm định của phòng tín dụng; Đào Thị Thu Hòa kiểm soát nội dung thẩm định điều kiện vay vốn của cán bộ tín dụng và Đặng Thị Thu Hương thẩm định điều kiện vay vốn.

Dù Công ty Phú Mỹ không có tài sản đảm bảo đủ điều kiện, các bị cáo vẫn quyết định cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái với các quy định. Từ đó, tạo điều kiện cho bà Hứa Thị Phấn và các bị can thuộc Công ty Phú Mỹ chiếm đoạt, gây thiệt hại số tiền hơn 73 tỉ đồng.

Đối với Hứa Xường, bị cáo này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã.