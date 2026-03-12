VKSND Khu vực 3 - TP.HCM bảo vệ lợi ích công, ngân sách thu hồi hơn 2,1 tỉ đồng

Ngày 12-3, VKSND khu vực 3 - TP.HCM cho biết, quá trình thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, đơn vị đã ban hành 4 quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.
Đơn cử, qua phối hợp với Công ty dịch vụ Công ích quận 11, VKSND khu vực 3 - TP.HCM đã phát hiện bà P.T.L không thanh toán tiền thuê và giao trả mặt bằng tại một căn nhà trên đường Lạc Long Quân, phường Hòa Bình, TP.HCM khi hợp đồng thuê đã hết hạn cho Công ty dịch vụ công ích quận 11.
Qua xác minh, VKSND khu vực 3 - TP.HCM cho biết, đây là vụ việc dân sự công ích đã vi phạm trong suốt 10 năm. Bà L không đóng tiền thuê mặt bằng từ ngày 1-7-2014 đến tháng 1-2026.
Ngày 22-1-2026, VKSND khu vực 3 - TP.HCM đã ban hành quyết định về việc yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả.
Tổ công tác của VKSND khu vực 3 - TP.HCM đã làm việc với đương sự trong vụ án dân sự công ích trên.
Ngày 10-3, bà Phan Thị Huyền Trang (Đại diện ủy quyền của bà L), ông Nguyễn Văn Khoa (Đại diện bên sử dụng mặt bằng) và ông Nguyễn Minh Tâm (con của ông Khoa) cùng đại diện Công ty dịch vụ công ích quận 11 đã có buổi làm việc dưới sự chứng kiến của Tổ Công tác của VKSND khu vực 3 - TP.HCM.
Qua buổi làm việc, VKSND khu vực 3 - TP.HCM ghi nhận việc bà L thanh toán vào ngày 9-3-2026 với số tiền hơn 2,1 tỉ đồng cho Công ty dịch vụ công ích quận 11.
Các bên thống nhất sẽ bàn giao lại mặt bằng trống vào đúng ngày 10-4-2026 và thanh toán đủ số tiền từ tháng 2-2026 cho đến ngày 10-4-2026 là 74 triệu đồng.
Tích cực thực hiện Nghị quyết 205
Trong thời gian qua, VKSND Khu vực 3 - TP.HCM đã nỗ lực triển khai Nghị quyết 205 và đã đạt được một số kết quả nhất định.
Đơn vị thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. Phối hợp với UBND phường Minh Phụng để cấp giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thành Trận, giúp ông có được giấy tờ tùy thân sau hơn 40 năm.
Trong thời gian tới, đơn vị VKSND Khu vực 3 - TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 205, góp phần bảo vệ công lý, nâng cao vị thế của ngành KSND để hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và thượng tôn pháp luật.