1 cựu công chứng viên bị truy tố trong vụ lừa đảo bán đất bằng sổ hồng giả 19/05/2026 14:12

(PLO)- Cựu công chứng viên nhận tiền để ký công chứng cho người giả danh chủ đất ủy quyền cho người khác, bị truy tố về tội nhận hối lộ, theo điểm d, khoản 2, Điều 354 BLHS, có khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Ngày 19-5, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử các bị cáo Nguyễn Hoàng Út, Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Duy Phương, Dương Văn Khải, Nguyễn Hùng Cường, Lê Thị Ngọc Huê (cựu công chứng viên) và Dương Văn Đến Em về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Các bị cáo ra tòa ngày 19-5. Ảnh: NHẪN NAM

Sau khi xét hỏi một số bị cáo, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung. Theo HĐXX, có căn cứ cho rằng bị cáo Út và Nhanh ngoài hành vi bị truy tố thì còn có dấu hiệu phạm tội khác.

Theo đó, tòa trả hồ sơ để làm rõ hành vi của Út và Nhanh trong việc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; làm rõ hành vi của Phương, Khải, Em, Cường có liên quan gì đến việc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức mà Nhanh đã thực hiện.

Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu làm rõ về số tiền 2 tỉ đồng (bán đất của ông B chưa thành) mà người tên K chia tiền còn giữ lại 700 triệu đã tiêu xài hết, hành vi đó có liên quan gì đến các bị cáo khác, có dấu hiệu phạm tội khác hay không, nếu có thì khởi tố, truy tố theo quy định của pháp luật.

Video phiên tòa xét xử các bị cáo.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2022 đến tháng 10-2022, Út biết ông NQH, ông ĐTĐ kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái nên đưa ra thông tin gian dối để thuê 4 xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố cho người khác lấy tiền tiêu xài.

Ngoài ra, tháng 8-2023, do cần tiền tiêu xài nên Út nảy sinh ý định sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (gọi tắt sổ hồng) mang tên ông NNB để đánh tráo lấy sổ hồng thật của ông B để lừa đảo tài sản của người khác.

Cụ thể, tháng 8-2023, Út đọc báo trên mạng Internet thấy nội dung cơ quan công an bắt giữ một nhóm đối tượng sử dụng sổ hồng giả để tráo sổ hồng thật của chủ đất, thuê người đóng giả chủ đất để ký công chứng các hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng, rồi đem thế chấp để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.

Cũng trong thời gian này, Út biết ông B có nhu cầu vay tiền ngân hàng nhưng do dư nợ tín dụng cao nên các ngân hàng không tiếp tục cấp thêm tín dụng cho ông B. Út ngỏ ý giới thiệu giúp đỡ ông B vay 4 tỉ đồng, rồi yêu cầu ông này cung cấp bản chính sổ hồng, giấy xác nhận độc thân của ông B và chụp ảnh lại.

Để tạo sự tin tưởng, Út liên hệ Nhanh cùng đến gặp ông B, giới thiệu Nhanh là cán bộ ngân hàng và trao đổi về việc sẽ giúp đỡ ông B vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp. Sau đó cả hai đi về, Út thuê người làm giả sổ hồng mang tên ông B.

Khi có sổ hồng giả, Út yêu cầu Nhanh đến gặp ông B, dùng sổ giả tráo lấy sổ thật. Sau khi có sổ thật của ông B, Út nhờ tìm người đóng giả ông B để ký hợp đồng ủy quyền toàn quyền đối với quyền sử dụng đất của ông B sang cho Nhanh.

Từ đó, Phương liên hệ Khải để tìm phòng công chứng thực hiện, tìm người đóng giả. Khải liên hệ Cường tìm công chứng viên ký hợp đồng ủy quyền, thỏa thuận sẽ đưa hối lộ cho công chứng viên 30 triệu, ký xong sẽ cho Cường 30 triệu. Khải giới thiệu Em để đóng giả ông B.

Do có mối quan hệ quen biết từ trước với bị cáo Huê (khi đó là Công chứng viên - Trưởng Phòng Công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Long) nên khi Cường liên hệ thì Huê đồng ý.

Chiều 14-8-2023, Em chạy đến Phòng Công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Long, đóng giả ông B ký hợp đồng ủy quyền… Tối cùng ngày, Cường mang 30 triệu đưa hối lộ cho Huê.

Đầu tháng 9-2023, ông B nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại từ nhiều người môi giới đất cho biết thửa đất của ông đã được ký ủy quyền cho người khác, đăng bán trên mạng xã hội nên ông B đến bộ phận một cửa nhờ kiểm tra sổ hồng mình đang giữ thì phát hiện giấy giả nên báo công an.

Cùng thời gian này, các bị cáo thực hiện chuyển nhượng đất của ông B, đã nhận của người mua 2 tỉ… Hồ sơ đăng ký biến động chuyển nhượng bị ách lại do trước đó ông B đã phát hiện giấy giả và yêu cầu ngăn chặn…