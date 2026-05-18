Thừa hành viên được mua bảo hiểm nghề nghiệp 18/05/2026 14:46

Chính phủ đã ban hành Nghị định 151/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự (THADS), Thừa hành viên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026 và thay thế Nghị định 08/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Một đương sự đang yêu cầu lập vi bằng tại Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn (TP.HCM). Ảnh: HỮU ĐĂNG

Các tiêu chuẩn bổ nhiệm thừa hành viên

Theo Điều 4 Nghị định 151/2026, người có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét bổ nhiệm Thừa hành viên, gồm:

Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt. Có trình độ cử nhân luật trở lên.

Có thời gian công tác pháp luật ít nhất 3 năm tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật trở lên. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên hoặc được công nhận tương đương đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên theo quy định.

Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa hành viên. Không thuộc trường hợp quy định.

Người đã từng là chấp hành viên đáp ứng tiêu chuẩn, được xem xét bổ nhiệm thừa hành viên không qua kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa hành viên.

Tại Điều 9 Nghị định quy định những trường hợp không được bổ nhiệm Thừa hành viên, gồm:

Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của BLDS.

Người đang là công chứng viên, luật sư, đấu giá viên, quản tài viên, giám định viên tư pháp, thẩm định viên về giá, hội thẩm nhân dân.

Người đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND.

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.

Người thuộc một trong những trường hợp trên mà chưa hết thời hạn 3 năm kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành: cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm; công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân... bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân hoặc buộc thôi việc; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu hoặc buộc thôi việc.

Hội thẩm nhân dân bị bãi nhiệm, công chứng viên, luật sư, đấu giá viên, quản tài viên, giám định viên tư pháp, thẩm định viên về giá bị miễn nhiệm, bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, thẻ hành nghề mà chưa hết thời hạn 3 năm kể từ ngày bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, thu hồi chứng chỉ hoặc đang bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, thẻ hành nghề.

Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, đặc khu hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Nghị định cũng quy định phạm vi hoạt động của văn phòng THADS, gồm: Tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật về THADS. Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu. Lập vi bằng theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại Điều 16 Nghị định 151/2026, cơ cấu tổ chức của văn phòng THADS thực hiện theo quy định của Luật THADS, pháp luật về doanh nghiệp và Nghị định này. Văn phòng THADS có thể có thư ký nghiệp vụ giúp việc thừa hành viên. thư ký nghiệp vụ giúp thừa hành viên thực hiện nghiệp vụ pháp lý theo quy định.

Thư ký nghiệp vụ thừa hành viên phải có các tiêu chuẩn, có trình độ từ trung cấp luật trở lên và không thuộc một trong các trường hợp quy định.

Cạnh đó, theo Điều 18 Nghị định 151/2026, Văn phòng THADS có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa hành viên hành nghề tại văn phòng mình kể từ ngày Thừa hành viên được cấp Thẻ Thừa hành viên.

Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa hành viên phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của văn phòng THADS.

Văn phòng THADS có trách nhiệm thông báo và gửi bản sao hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của Thừa hành viên cho Sở Tư pháp trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày mua bảo hiểm hoặc kể từ ngày thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm.