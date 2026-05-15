Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án tử hình 15/05/2026 19:06

(PLO)- HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng; các bị cáo không còn khả năng cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Tối 15-5, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án ma túy, giết người đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hồi tháng 4-2025.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Đình Khánh tử hình về tội giết người; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; 9 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Cùng nhận mức án tử hình với bị cáo Bùi Đình Khánh là 3 bị cáo Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NS

Trong đó, Hà Thương Hải nhận án tù chung thân về tội giết người; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Ngô Văn Tuyên nhận án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Hữu Đằng nhận án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án. Ảnh: NS

5 bị cáo bị tuyên phạt mức án tổng hợp tù chung thân là: Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông (các tội giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng); Nguyễn Thị Phương (mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy); Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh (mua bán trái phép chất ma túy).

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 12 đến 21 năm 6 tháng tù về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với tội che giấu tội phạm, bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của Khánh) và bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (vợ bị cáo Hải) - cùng bị tuyên phạt 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách 30 tháng.

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại phiên tòa. Ảnh: NS

Theo HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với hậu quả gây ra vô cùng lớn.

HĐXX nhận định trong vụ án này, các bị cáo đều là người trưởng thành, có đầy đủ hành vi, nhận thức nhưng vì động cơ vật chất, lợi nhuận nên bất chấp để phạm tội. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, trừng trị các bị cáo.

Tính chất vụ án gây nguy hiểm cho xã hội, bị cáo Bùi Đình Khánh đã tước đi sinh mạng của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, gây ra sự mất mát của gia đình nạn nhân và lực lượng vũ trang Nhân dân. Hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng của các bị cáo còn xâm phạm đến chế độ quản lý vũ khí quân dụng và phương tiện kỹ thuật quân sự của nhà nước, gây nguy hiểm trực tiếp và gây mất trật tự công cộng.

HĐXX xác định hành vi phạm tội của các bị cáo Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, không còn khả năng cải tạo, cần thiết phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội.

Cũng theo HĐXX, 17/19 bị cáo đã thừa nhận tội của mình đúng như cáo trạng.

Bị cáo Ngô Văn Tuyên không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Bị cáo Vũ Hồng Sơn có đơn xin xét xử vắng mặt, trong quá trình điều tra không thừa nhận hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra các tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên án.