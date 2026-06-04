TP.HCM: Bắt giữ nghi phạm chạy xe ôm công nghệ cướp giật vé số 04/06/2026 11:18

(PLO)- Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ người đàn ông chạy xe ôm công nghệ dùng xe máy tiếp cận, cướp giật vé số của người lớn tuổi.

Ngày 4-6, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (47 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng phối hợp với Phòng PC02 xác định Luân là nghi phạm nên bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 2-6, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo từ bà Nguyễn Thị N (59 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh). Theo đó, khi bà N đang bán vé số trước căn nhà trên đường Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh thì một người đàn ông chạy xe máy đến hỏi mua.

Lợi dụng lúc bà N đưa xấp vé số và sơ hở do tuổi già sức yếu, người này lập tức tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt 130 tờ vé số (trị giá 1,3 triệu đồng) rồi tẩu thoát về hướng khu vực Thới An.

Công an xã Đông Thạnh lấy lời khai với Luân. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng PC02 lập tức tổ chức truy xét. Đến 11 giờ ngày 3-6, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Nguyễn Huỳnh Thanh Luân. Luân có hộ khẩu thường trú tại đường Bình Quới, phường Bình Quới, TP.HCM; đang ở trọ tại đường 138, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Luân thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của bà Nho. Công an đã thu giữ 98 tờ vé số cùng một xe máy biển số 59S3-652.89.

Chiếc xe máy là phương tiện gây án bị công an tạm giữ. Ảnh: CA

Qua xác minh ban đầu, Luân từng năm lần đi tù về tội trộm cắp tài sản. Hai năm trước, người này ra tù và hành nghề chạy xe ôm công nghệ.

Đấu tranh mở rộng, Luân khai nhận thêm với thủ đoạn tương tự, lúc 9 giờ 10 ngày 28-5-2026, Luân điều khiển xe máy biển số 59S3-652.89 trên đường quốc lộ 55, xã Long Điền, TPHCM rồi tiếp cận một người phụ nữ ngoài 60 tuổi đang bán vé số ven đường. Luân vờ hỏi mua rồi giật phăng 89 tờ vé số của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy.

Hiện Công an xã Đông Thạnh và Phòng PC02 đang tiếp tục phối hợp với Công an xã Long Điền xác minh, làm rõ.