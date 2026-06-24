Cục CSGT phối hợp Công an TP Đồng Nai bắt hút cát lậu trên sông Đồng Nai 24/06/2026 21:39

Ngày 24-6, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, chủ trì phối hợp lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai) bắt quả tang nhiều nghi can khai thác cát lậu trên tuyến sông Đồng Nai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng cùng ngày lực lượng chức năng đã triển khai “mật phục” phát hiện 3 tàu sắt không có số hiệu, không xuất trình được giấy tờ phương tiện, đang có dấu hiệu bơm hút và vận chuyển cát đoạn giáp ranh giữa xã Đắk Lua (TP Đồng Nai) và xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng).

3 tàu hút cát lậu cập bến để bơm cát từ phương tiện lên bãi tập kết mang đi tiêu thụ. Ảnh: CA

Tại hiện trường, có 8 đối tượng đang làm việc trên 3 phương tiện. Trong đó, 2 tàu trực tiếp thực hiện bơm hút cát từ lòng sông lên bãi tập kết tại thôn Quảng Ngãi 2, xã Cát Tiên; 1 tàu còn lại vận chuyển cát từ khu vực khai thác về bãi tập kết với tổng hàng trăm mét khối cát.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ phương tiện và đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.