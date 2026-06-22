Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá hơn 2 tỉ đồng mùa World Cup 2026 22/06/2026 19:31

(PLO)- Lợi dụng sức hút của World Cup 2026, một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 2 tỉ đồng vừa bị Công an Tây Ninh triệt xóa.

Ngày 22-6, thông tin từ UBND xã Hậu Nghĩa ( Tây Ninh) cho biết Công an xã Hậu Nghĩa vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh triệt xóa thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 qua mạng Internet. Bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 2 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an đã xác định người cầm đầu đường dây là Nguyễn Phi Tân (46 tuổi, ngụ ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh).

12 người tham gia trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: TTHN

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người có dấu hiệu thường xuyên tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền trên không gian mạng. Đường dây hoạt động với quy mô lớn, phương thức tinh vi và có sự phân công vai trò cụ thể giữa những người này.

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã Hậu Nghĩa đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu nhằm triệt xóa đường dây này.

Sau thời gian theo dõi và củng cố chứng cứ, sáng 21-6, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang nhóm người này đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 qua mạng Internet tại địa bàn ấp Bàu Công.

Lực lượng công an bắt quả tang đường dây cá cược bóng đá trực tuyến tại xã Hậu Nghĩa. Ảnh: TTHN

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Phi Tân sử dụng các thiết bị điện tử để truy cập hệ thống cá cược trực tuyến, tiếp nhận và tổng hợp các kèo cá cược của người tham gia. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan cùng số tiền được xác định sử dụng cho hoạt động cá cược.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Phi Tân đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, mời làm việc 12 người có liên quan để làm rõ vai trò và mức độ tham gia trong đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 4-2026, Nguyễn Phi Tân được giao quản lý một tài khoản cá cược tổng trên mạng Internet. Tân sử dụng máy tính và điện thoại để theo dõi tỉ lệ cược, nhận cá cược các trận bóng đá trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2026.

Đáng chú ý, từ đầu tháng 4-2026 đến thời điểm bị phát hiện, tài khoản do Nguyễn Phi Tân quản lý đã phát sinh hơn 44.000 điểm cá cược, quy đổi thành số tiền giao dịch hơn 2 tỉ đồng.

Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra.