Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': Khởi tố 187 bị can, phong toả tài sản trị giá 680 tỷ đồng 19/06/2026 11:13

(PLO)- Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can và bước đầu phong toả tài sản trị giá 680 tỷ đồng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán, chuyển nhượng “hợp đồng kỳ nghỉ du lịch”.

Sáng 19-6, tại hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, Công an TP Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”.

Thành lập nhiều công ty để lừa đảo

Theo Công an Hà Nội, từ tháng 5-2025 đến nay, cơ quan điều tra tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân phản ánh một số công ty kinh doanh dịch vụ du lịch có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc sang nhượng, mua bán các “thẻ kỳ nghỉ du lịch”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền khoảng hơn 181 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng được cơ quan công an bước đầu xác định lên tới hơn 2.600 tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị công an bắt giữ. Ảnh: CATP HN

Cơ quan điều tra xác định, từ khoảng năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công nhiệm vụ từ người chỉ đạo, bộ phận thu thập dữ liệu khách hàng, nhân viên gọi điện tiếp thị đến nhóm trực tiếp tư vấn, ký hợp đồng.

Nhóm này thu thập thông tin khách hàng từ nhiều nguồn, xây dựng các kịch bản tư vấn và đưa ra mức hoa hồng từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh nhằm thúc đẩy việc ký hợp đồng.

Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là mời khách hàng, trong đó tập trung vào người lớn tuổi, tham dự các hội nghị, hội thảo với lời mời nhận voucher du lịch miễn phí. Nhân viên tư vấn đưa ra thông tin rằng khách hàng “không cần mua hàng, không cần mang tiền”, chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận thông tin.

Khi khách hàng đến địa điểm tổ chức, các nhân viên tiếp tục giới thiệu những gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tùy theo thời gian sử dụng và thời hạn hợp đồng từ 5 năm đến 40 năm.

Để tạo lòng tin, các đối tượng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, yêu cầu khách đặt cọc và ký hợp đồng ngay tại sự kiện. Đồng thời, nhân viên tư vấn cam kết bằng lời nói rằng nếu khách hàng không còn nhu cầu sử dụng, công ty sẽ hỗ trợ chuyển nhượng lại hợp đồng, thậm chí có thể sinh lời.

Tin vào những lời giới thiệu này, nhiều người đã ký hợp đồng và chuyển tiền nhưng không đọc kỹ các điều khoản. Sau đó, khi khách hàng yêu cầu thực hiện chuyển nhượng, các công ty tìm cách trì hoãn, né tránh trách nhiệm.

Công an Hà Nội cho biết, trên thực tế, trong hợp đồng môi giới, thời hạn thực hiện có thể kéo dài tới 10 năm, trong khi nhân viên tư vấn trước đó chỉ cam kết bằng lời nói khoảng hơn một tháng.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền của khách hàng, các đối tượng cầm đầu liên tục thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập công ty mới nhằm tránh bị khách hàng khiếu nại, yêu cầu giải quyết quyền lợi.

Số tiền thu được được các đối tượng sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Phong toả tài sản trị giá hơn 680 tỷ đồng liên quan đến vụ án

Từ ngày 12-6 đến 18-6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, 194 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội “Rửa tiền”.

Cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 27 công ty; thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền và các tài sản liên quan.

Lực lượng công an lấy lời khai với các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: CATP HN

Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ, phong tỏa lên tới hơn 680 tỷ đồng, gồm hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, gần 61 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 11 ô tô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và khu đất rộng 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.

Bước đầu Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700 tỉ đồng.