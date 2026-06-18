Tổng thống Trump và Tổng thống Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh 18/06/2026 06:52

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến Trung Đông.

Ngày 17-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông, hãng AFP đưa tin.

Một quan chức Mỹ nói với AFP rằng Tổng thống Trump đã ký vào bản ghi nhớ thỏa thuận trong bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Versailles, sau hội nghị thượng đỉnh G7.

“Vừa ký xong” - ông Trump nói với các phóng viên khi rời khỏi cung điện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WHITE HOUSE/IRAN INTERNATIONAL

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết văn kiện này “đã được hoàn tất với chữ ký của hai tổng thống”.

Thỏa thuận này nhằm khép lại cuộc chiến bùng nổ từ ngày 28-2, khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và UAV trên khắp khu vực, đồng thời làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động tại Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với kinh tế toàn cầu.

“Giờ là lúc kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận” - ông Baqaei nói.

Theo nội dung văn bản, Iran đồng ý pha loãng lượng uranium đã làm giàu để đổi lấy các biện pháp cứu trợ kinh tế quy mô lớn.

Về phía Mỹ, Washington cam kết ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ vốn đang gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Iran.

Thỏa thuận cũng nêu rõ rằng sau khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran, Mỹ sẽ tạo điều kiện giải ngân quỹ tái thiết trị giá 300 tỉ USD do các quốc gia trong khu vực hỗ trợ.

Trước đó, thỏa thuận dự kiến sẽ được Trưởng đoàn đàm phán Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ký. Tuy nhiên, phía Iran cho biết không còn cần tổ chức lễ ký kết trực tiếp nữa.