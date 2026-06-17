HLV Ghalenoei lên tiếng về việc tuyển Iran rời Mỹ ngay sau trận hòa New Zealand 17/06/2026 17:52

HLV Amir Ghalenoei của tuyển Iran đã phê phán cách làm của Ban tổ chức chủ nhà World Cup 2026 và FIFA về cách đối xử với đội tuyển Iran. Ngay sau trận hòa 2-2 với “kèo dưới” New Zealand tại Los Angeles, tuyển Iran đã bị phía Mỹ đề nghị rời ngay khỏi nước Mỹ. Thuyền trưởng tuyển Iran không nghĩ Mỹ đối xử với đội tuyển Iran bằng cách như vậy.

HLV Amir Ghalenoei nói: “Tôi đưa ra lời thỉnh cầu và mong được chấp thuận rằng tuyển Iran được trú qua đêm ở Los Angeles sau trận đấu vì quá mệt mỏi. Chúng tôi cần trú lại qua đêm để cầu thủ hồi phục thể lực sau trận bóng đá mất sức rất nhiều. Nhưng sau sau tiếng còi kết thúc trận, chúng tôi phải chuẩn bị khăn gói rời Los Angeles để quay lại Tijuana, Mexico”.

Tuyển Iran (trắng) hòa New Zealand và ngay sau trận đấu phải rời Mỹ. Ảnh:T.T

Ông Amir Ghalennoei nói tiếp: “Ngay sau trận đấu, họ nói với chúng tôi- mọi người phải rời đi ngay tức khắc. Tôi trả lời, chúng tôi còn đợi máy bay của chúng tôi từ Tijuana sang. Họ như lệnh cho chúng tôi phải rời thật sớm. Họ gây ra vô vàn khó khăn, tạo ra quá nhiều rào cản.Quá phiền toái. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa,làm tất cả những gì mình làm được ở hai trận còn lại”.

Tuyển Iran gặp quá nhiều khó khăn tại World Cup 2026. Ảnh: T.T

Iran còn quay lại Los Angeles đá với Bỉ vào ngày 21-6 và sau đó đến Seattle, bang Washington thi đấu trận cuối bảng G với Ai Cập. Tình hình thế này rất khó để Iran vượt qua vòng bảng. New Zealand được đánh giá là đội yếu nhất bảng Iran cần phải thắng nhưng cuối cùng hòa 2-2 trong thế rượt đuổi. Phía trước Iran là Bỉ và Ai Cập mạnh hơn nhất nhiều.

HLV Amir Ghalenoei đặt câu hỏi, ông biết mọi chuyện, nhưng thật tình ông cũng khó có thể giải thích vì sao Mỹ hành xử với đội tuyển Iran như thế. HLV Amir Ghalenoei kết luận: “Đội tuyển Iran là đội bị chủ nhà cư xử kỳ dị. Tuyển Iran không có lãnh đạo LĐBĐ Iran, không có truyền thông và không có luôn quản lý đội”.