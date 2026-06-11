Chủ tịch FIFA kêu gọi tất cả bình tĩnh, sẵn sàng lái xe chở tuyển Iran dự World Cup 11/06/2026 12:26

(PLO)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kêu gọi "hãy bình tĩnh" sau phản ứng dữ dội trước việc một trọng tài người Somalia không được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ để cầm còi tại World Cup 2026.

Chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã lên tiếng về các vấn đề liên quan đến thị thực của Iran và việc trọng tài người Somalia Omar Artan bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ làm việc tại World Cup 2026. Chủ tịch FIFA kêu gọi những người chỉ trích "hãy bình tĩnh và thư giãn" trước phản ứng dữ dội mà FIFA phải đối mặt.

Gianni Infantino đã phát biểu về nhiều chủ đề tại một cuộc họp báo hôm 10-6 (giờ Mỹ), trong đó ông tuyên bố sẵn sàng lái xe chở đội tuyển Iran từ Tehran đến Mỹ tham dự World Cup 2026.

Đây là bài phát biểu trước công chúng đầu tiên của ông Infantino sau ba năm, trong đó ông thảo luận về một số chủ đề gây tranh cãi tại World Cup. Iran là một trong số đó, khi liên đoàn bóng đá nước này đã đưa ra một số tuyên bố, bên cạnh những vấn đề họ gặp phải về thị thực khi đến Mỹ.

Về Iran, ông Gianni Infantino nói: “Tôi rất vui vì hồi tháng 3 tôi đã tận mắt xem đội tuyển Iran thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ và mọi người nói Iran không thể nào tham dự World Cup. Tôi đã hứa với Iran rằng họ sẽ dự World Cup. Nếu tôi phải đi bằng xe buýt đến Tehran và lái xe đưa họ đến đó, tôi cũng sẽ làm điều đó".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. ẢNH: MIRROR

Dù người hâm mộ rất vui khi thấy tuyển Iran tham gia World Cup bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, nhưng trọng tài người Somalia Omar Artan thì không. Ông đã không được phép nhập cảnh Mỹ hồi đầu tuần này, với lý do được đại diện Nhà Trắng cho là "vì có liên hệ với các thành viên bị nghi ngờ thuộc các tổ chức khủng bố".

Mới đây, Infantino đã đưa ra quan điểm của mình về tình huống này. Chủ tịch FIFA nói: "Về vấn đề thị thực, chúng tôi đã nghe và đọc rất nhiều. Một quy trình nhanh chóng mà tôi được biết là đang hoạt động tốt, có thể không phải lúc nào cũng hiệu quả với tất cả mọi người. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận miễn giảm các khoản tiền bảo lãnh, các khoản thanh toán phải thực hiện cho một số quốc gia ở châu Phi đối với những người đến đây, chúng tôi đã đạt được điều đó cho người hâm mộ.

Tất nhiên, những gì đã xảy ra với Omar, trọng tài người Somalia, là điều không may, nhưng chúng tôi không thể kiểm soát mọi thứ. Chúng tôi sẽ cố gắng, sẽ thảo luận, sẽ xem xét. Có lẽ đôi khi thư giãn, nghỉ ngơi cũng tốt, chúng tôi sẽ tập trung vào mọi việc. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề.

Việc mọi người chỉ trích ngay lập tức là trái ngược với việc tìm ra giải pháp, dù bạn tin hay không, chúng tôi luôn cố gắng tìm giải pháp nhưng chúng tôi phải tôn trọng rằng chúng tôi không phải là vua chúa trên thế giới có thể bác bỏ chính quyền hay cảnh sát. Chúng tôi là một tổ chức thể thao, chúng tôi cố gắng hết sức, làm những gì có thể.

Tôi xin kết luận, chúng tôi muốn đoàn kết thế giới và nếu tôi có thể yêu cầu các bạn một điều, nếu các bạn muốn chỉ trích tôi, cứ chỉ trích, điều đó không sao cả. Nhưng hãy thúc đẩy tinh thần đoàn kết của World Cup, khơi gợi lại những cảm xúc của World Cup khi các bạn còn nhỏ. Tôi hy vọng các bạn sẽ cảm nhận được điều đó bởi vì chúng ta muốn đoàn kết thế giới".