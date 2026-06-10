HLV Tuchel thừa nhận sự thật phũ phàng về tuyển Anh 10/06/2026 11:35

(PLO)- Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, HLV Thomas Tuchel đã khiến giới truyền thông bất ngờ khi thẳng thắn hạ thấp vị thế của đội tuyển Anh.

Dù sở hữu một trong những đội hình chất lượng nhất giải đấu, chiến lược gia người Đức khẳng định tuyển Anh không phải ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Khi HLV Tuchel được hỏi liệu tuyển Anh có nên được xem là một trong những đội bóng sáng giá nhất tại World Cup 2026 hay không. Câu trả lời của ông rất dứt khoát: “Không, chúng tôi không phải ứng cử viên hàng đầu”. Theo ông, muốn được xếp vào nhóm mạnh nhất, đội bóng đó cần chứng minh được năng lực bằng những danh hiệu và thành tích cụ thể. Trong khi đó, tuyển Anh đã trải qua 60 năm không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới kể từ chức vô địch lịch sử năm 1966.

Nhà cầm quân 52 tuổi cho rằng vẫn còn nhiều đội tuyển sở hữu vị thế cao hơn Anh ở thời điểm hiện tại. Ông đặc biệt nhắc đến Argentina, nhà đương kim vô địch thế giới, cùng với Tây Ban Nha và Pháp, những đội tuyển duy trì được sự ổn định và thường xuyên tiến sâu ở các giải đấu lớn trong nhiều năm qua.

Người Anh đã 60 năm không thể vô địch World Cup. Ảnh: EPA.

Dù vậy, Tuchel không hề bi quan. Ông khẳng định tuyển Anh vẫn mang theo tham vọng lớn và đủ khả năng cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Điều quan trọng nhất, theo cựu HLV Chelsea và Bayern Munich, là tập trung tối đa vào từng trận đấu thay vì bị cuốn vào những lời tung hô trước giải.

“Chúng tôi xem mình là những người thách thức. Chúng tôi muốn đi xa nhất có thể và luôn nuôi giấc mơ vô địch. Nhưng ở thời điểm này, tôi không nghĩ tuyển Anh là đội được đánh giá cao nhất,” ông nói thêm.

Tại World Cup 2026, Anh nằm ở bảng J cùng Croatia, Ghana và Panama. Với lực lượng quy tụ hàng loạt ngôi sao như Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford hay Morgan Rogers, Tam sư vẫn được xem là một trong những đội bóng sở hữu chiều sâu đội hình đáng gờm nhất giải.

HLV Tuchel chọn tiền vệ Declan Rice của Arsenal làm đội phó Tam sư. Ảnh: EPA.

Bên cạnh câu chuyện về mục tiêu World Cup, Tuchel cũng xác nhận Bukayo Saka đang được theo dõi đặc biệt sau quãng thời gian vật lộn với chấn thương từ tháng 3. Dù đã trở lại thi đấu tốt trong giai đoạn cuối mùa giải cùng Arsenal, cầu thủ chạy cánh 24 tuổi vẫn cần được quản lý khối lượng vận động một cách cẩn thận nhằm đạt trạng thái tốt nhất.

Một nội dung đáng chú ý khác là quyết định bổ nhiệm Declan Rice làm đội phó. Tuchel dành nhiều lời khen cho tiền vệ của Arsenal và đánh giá anh nằm trong nhóm tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. Theo chiến lược gia người Đức, Rice sở hữu tư duy chiến thuật vượt trội, khả năng điều tiết thế trận và thích nghi cực tốt với những thay đổi trên sân. Sau hai mùa giải nổi bật trong màu áo Arsenal, đặc biệt tại Champions League, tiền vệ 27 tuổi đã chứng minh được vai trò thủ lĩnh của mình.

Dù Harry Kane vẫn là đội trưởng số một, Tuchel tin rằng Rice chính là cánh tay phải hoàn hảo trong hành trình chinh phục World Cup. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chiếc cúp vàng, tuyển Anh sẽ phải chứng minh rằng họ đủ bản lĩnh để biến danh xưng “kẻ thách thức” thành nhà vô địch thực sự.