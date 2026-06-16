Châu Á làm điều chưa từng thấy ở World Cup 2026 16/06/2026 13:19

(PLO)- Các đội tuyển châu Á đang tạo nên dấu ấn mạnh mẽ tại World Cup 2026 khi chưa có đại diện nào phải nhận thất bại sau lượt trận ra quân.

Thành tích ấn tượng của bóng đá châu Á ở vòng chung kết World Cup 2026 đang khiến giới chuyên môn bất ngờ bởi phần lớn các đội không được đánh giá cao trước khi giải đấu khởi tranh.

Mới nhất, Iran đã mang đến trận cầu hấp dẫn bậc nhất từ đầu giải khi cầm hòa New Zealand với tỷ số 2-2. Đại diện Tây Á nhiều lần rơi vào thế khó nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh để giành lại một điểm quý giá trong cuộc đối đầu diễn ra rạng sáng 16-6 theo giờ Việt Nam.

Trong khi đó, Saudi Arabia tiếp tục góp mặt trong danh sách những đội tạo bất ngờ. Chạm trán Uruguay, tập thể sở hữu nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu, đại diện châu Á vẫn thi đấu đầy tự tin và xuất sắc giành kết quả hòa 1-1.

Đội tuyển Iran gặp nhiều khó khăn ngoài chuyên môn vẫn xuất sắc thủ hòa New Zealand 2-2. Ảnh: EPA.

Trước đó, Nhật Bản cũng khiến người hâm mộ tự hào khi buộc Hà Lan phải chia điểm. Đội bóng xứ mặt trời mọc hai lần bị dẫn trước nhưng đều tìm được bàn gỡ, thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đối thủ trong nhiều thời điểm của trận đấu.

Úc là đội tuyển gây sốc nhất ở lượt trận mở màn World Cup 2026. Bị đánh giá thấp hơn đáng kể trước Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện châu Á lại trình diễn lối chơi hiệu quả để giành chiến thắng thuyết phục 2-0, qua đó mang về thắng lợi đầu tiên cho khu vực.

Qatar cũng ghi dấu ấn bằng trận hòa 1-1 trước đội tuyển Thụy Sĩ. Dù bị xếp vào nhóm những đội yếu nhất giải, nhà vô địch Asian Cup vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen.

Cổ động viên Nhật Bản vỡ òa niềm vui khi các tuyển thủ của họ không thua Hà Lan. Ảnh: EPA.

Đội tuyển Hàn Quốc là đại diện châu Á đầu tiên ra sân và cũng là đội đầu tiên giành trọn 3 điểm khi đánh bại Cộng hòa Czech với tỷ số 2-1.

Hiện châu Á vẫn còn ba đại diện chưa thi đấu gồm Iraq, Jordan và Uzbekistan. Với những gì đã diễn ra, người hâm mộ có quyền kỳ vọng khu vực này sẽ tiếp tục tạo nên thêm nhiều bất ngờ tại World Cup 2026.