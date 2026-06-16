Tây Ban Nha bị đội chiếu dưới Cape Verde cầm hòa chẳng có gì phải xấu hổ 16/06/2026 12:09

(PLO)- Đội tuyển Tây Ban Nha không thắng được Cape Verde khiến bị "ném gạch đá", tương tự 4 năm trước Messi cùng đồng đội Argentina trận ra quân bị Saudi Arabia dội ngay gáo nước lạnh tại Qatar.

Ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch World Cup 2026 ra quân bị tân binh Cape Verde cầm hòa không bàn thắng làm cả thế giới nháo nhào chê bai nhà vô địch Euro Tây Ban Nha.

Thật ra chẳng có gì mà xấu hổ! Cầu thủ Cape Verde mang thân phận tân binh, nhưng hầu hết đội hình đá ở nước ngoài và dạng nhập tịch di sản (cầu thủ có dòng máu Cape Verde). Họ không áp lực, theo dạng “trọc đầu dễ gãi”. Đối đầu với ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch, Cape Verde chơi rất hưng phấn và họ xuất sắc cầm hòa đối thủ lớn.

Thủ môn Vozinho, 40 tuổi của Cape Verde được tung hô sau khi vô hiệu hóa những cú sút của ứng viên vô địch. Ảnh: SE.

Còn nhớ 4 năm trước tại Qatar, ra sân trận đầu, Messi và những người đồng đội Argentina đã bị đội bóng yếu hơn Saudi Arabia dội ngay gáo nước lạnh bằng chiến thắng 2-1.

Sau đó thì chính Saudi Arabia bị loại ngay sau vòng bảng, còn Messi nâng cao chiếc cúp vàng.

Cho nên mới có trận đầu thì chưa thể gọi Tây Ban Nha là đáng xấu hổ khi bị tân binh Cape Verde cầm hòa.

Trước đó, ứng viên vô địch khác là Brazil cũng bị Morocco cầm hòa, trong thế các vũ công Samba phải rượt đuổi đấy thôi.

Mới nhất, Uruguay cũng để Saudi Arabia cầm hòa.

Trận đầu tiên, các đội bóng lớn chưa "nóng máy" là điều dễ hiểu nhất. Cuộc chơi lớn đường dài mới biết ngựa hay.