Liverpool mang đến cho MU một cú hích lớn 15/06/2026 07:09

(PLO)- Liverpool có thể mang đến cho MU một cú hích lớn trong thương vụ chuyển nhượng Marcus Rashford khi đã đáp ứng được mức phí 34,5 triệu bảng Anh.

Tương lai của Marcus Rashford vẫn còn chưa chắc chắn khi Barcelona không muốn trả đủ số tiền phí chuyển nhượng cho MU mua đứt ngôi sao người Anh. Việc Liverpool từ chối xem xét lời đề nghị từ Bayern Munich dành cho Rio Ngumoha có thể tạo ra cơ hội chuyển nhượng mới cho Marcus Rashford. Tuyển thủ Anh hiện đang làm nhiệm vụ quốc tế cùng đội tuyển Anh tại World Cup 2026, và bất kỳ quyết định nào về tương lai của anh sẽ được đưa ra sau khi giải đấu kết thúc.

Tuy nhiên, với việc Barca không muốn trả toàn bộ 26 triệu bảng Anh để biến hợp đồng mượn Rashford từ Manchester United thành hợp đồng mua đứt, cầu thủ 28 tuổi này có thể sẽ tìm được bến đỗ mới trước mùa giải tới. Và dường như một trong những điểm đến tiềm năng cho ngôi sao chạy cánh người Anh chính là gã khổng lồ Bundesliga, Bayern Munich.

Điều này diễn ra sau khi CLB khổng lồ của Đức có khả năng giảm bớt nỗ lực theo đuổi Ngumoha của Liverpool. Tờ Liverpool Echo (Anh) đưa tin, các nguồn tin tại Liverpool đánh giá Ngumoha có "tiềm năng đẳng cấp" và họ không có ý định để cầu thủ trẻ này ra đi.

Ngumoha, 17 tuổi gây ấn tượng trong trận ra mắt tuyển Anh gặp New Zealand, nhưng đã anh không có tên trong đội hình 26 cầu thủ của HLV Thomas Tuchel tham dự World Cup 2026 sau khi không lọt vào danh sách sơ bộ hồi đầu năm. Tờ Echo cho biết thêm chưa có cuộc đối thoại nào diễn ra giữa Liverpool và Bayern Munich, bất chấp thông tin cho rằng đội bóng Đức đang quan tâm đến Ngumoha.

Liverpool không muốn bán Ngumoha cho Bayern Munich, tạo cơ hội cho MU bán Rashford. ẢNH: THE FA

Với lập trường kiên quyết của Liverpool đối với cầu thủ trẻ Ngumoha, điều này có thể mở đường cho thương vụ Rashford rời MU. Tờ The Sun (Anh) khẳng định gã khổng lồ Bundesliga không gặp vấn đề gì khi đáp ứng mức giá 34,5 triệu bảng Anh mà MU đưa ra và đang chuẩn bị chiêu mộ tuyển thủ Anh này.

Điểm vướng mắc duy nhất là mức lương khổng lồ 325.000 bảng mỗi tuần của Rashford đang nhận tại MU, mặc dù người ta tin anh đã sẵn sàng giảm lương để ở lại Barca. Việc Rashford chuyển đến Bayern Munich có thể phù hợp với tất cả các bên liên quan, đồng thời cho phép "hùm xám" nước Đức chờ đợi cơ hội chiêu mộ Ngumoha. Harry Kane đang có phong độ cực kỳ ấn tượng ở Đức, với 61 bàn thắng chỉ riêng mùa giải này.

Cựu tiền đạo của Tottenham và là đội trưởng tuyển Anh Harry Kane đã giành được hai chức vô địch Bundesliga và hai cúp của Đức kể từ khi gia nhập Bayern Munich vào năm 2023. Kane chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người đồng hương Rashford thích nghi với Bundesliga.

Tiền vệ cánh của MU Rashford đã có một quãng thời gian thành công tại Barcelona, ​​ghi được 14 bàn thắng và có 14 pha kiến ​​tạo trong 49 lần ra sân cho CLB của Tây Ban Nha. Rashford đã nâng cao chiếc cúp La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick và chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng vì Barcelona không muốn mua đứt anh.

Kane có thể giúp Rashford thích nghi với cuộc sống mới ở Đức nếu anh chọn Bayern Munich. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, một khởi đầu mới tại một CLB lớn của châu Âu có thể mang lại một động lực đáng mừng khác cho Marcus Rashford trên hành trình trở lại đỉnh cao của anh. Được biết, HLV Michael Carrick của MU có mối quan hệ rất tốt với Rashford và đã tiết lộ vào tháng Tư rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về tương lai của anh.

HLV Michael Carrick của Manchester United nói: "Sẽ có những quyết định cần được đưa ra trong thời gian tới về một số vấn đề. Marcus Rashford đang ở trong tình huống đó. Hiện tại, chưa có gì được quyết định. Sẽ có quyết định vào một thời điểm nhất định vì điều đó là cần thiết, nhưng ở giai đoạn này thì chưa có gì được quyết định cả".