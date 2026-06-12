Hiểm họa chờ sẵn chủ nhà Mỹ 12/06/2026 13:13

(PLO)- Đội tuyển chủ nhà Mỹ sẽ chính thức bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Paraguay trên sân nhà ở Los Angeles lúc 8 giờ, ngày 13-6 (VTV3 trực tiếp).

Trong một bảng đấu còn có sự góp mặt của Úc và Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai đội chủ nhà Mỹ và Paraguay đều hiểu rằng một khởi đầu thuận lợi có thể tạo ra lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock out.

Là một trong ba quốc gia đồng đăng cai giải đấu, Mỹ nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Việc không phải tham dự vòng loại khu vực CONCACAF giúp HLV Mauricio Pochettino có gần hai năm để xây dựng đội hình và chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, mọi sự chuẩn bị giờ đây sẽ phải được kiểm chứng trên sân cỏ.

Đội tuyển xứ cờ hoa bước vào giải đấu với phong độ tương đối tích cực. Trước World Cup, họ từng đánh bại Senegal 3-2 trong một trận giao hữu hấp dẫn. Dù sau đó để thua Đức 1-2, màn trình diễn của các học trò Pochettino vẫn nhận được nhiều lời khen, đặc biệt là tinh thần thi đấu và khả năng tạo cơ hội trước một đối thủ hàng đầu thế giới.

HLV Mauricio Pochettino cùng các học trò Mỹ đang gánh chịu áp lực rất lớn. Ảnh: EPA.

Hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng FIFA, Mỹ đang góp mặt tại kỳ World Cup thứ 12 trong lịch sử. Thành tích tốt nhất của họ kể từ sau vị trí thứ ba ở kỳ World Cup đầu tiên là chiếc vé vào tứ kết năm 2002. Trong ba lần tham dự gần nhất, đội bóng này đều vượt qua vòng bảng và tiến vào giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Lợi thế lớn của Mỹ nằm ở việc toàn bộ các trận vòng bảng đều diễn ra trên sân nhà. Trận đấu với Paraguay cũng đánh dấu lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại World Cup kể từ năm 1930, thời điểm đội tuyển Mỹ giành chiến thắng 3-0.

Dù không được đánh giá cao như đối thủ, Paraguay lại là cái tên có khả năng tạo nên bất ngờ. Đại diện Nam Mỹ vừa trở lại World Cup sau 16 năm vắng bóng nhờ màn trình diễn ổn định tại vòng loại CONMEBOL. Đội bóng của HLV Gustavo Alfaro từng gây tiếng vang lớn khi đánh bại nhà đương kim vô địch Argentina với tỷ số 2-1.

Ông Gustavo Alfaro tự tin giúp Paraguay gây sốc ở trận ra quân. Ảnh: EPA.

Phong cách của Paraguay không quá hoa mỹ nhưng luôn rất khó chịu. Họ sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương, tập trung phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tối đa các tình huống cố định. Chính cách tiếp cận thực dụng đó giúp họ duy trì sự ổn định trong thời gian qua.

Ở phía chủ nhà Mỹ, Christian Pulisic tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Ngôi sao đang khoác áo AC Milan sẽ hỗ trợ tiền đạo Folarin Balogun, người đã ghi tới 19 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa trước. Tuyến giữa với Tyler Adams, Weston McKennie và Malik Tillman được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận.

Gustavo Gomez và đồng đội sẽ rất nỗ lực có điểm trước chủ nhà Mỹ. Ảnh: EPA.

Bên kia chiến tuyến, Paraguay sở hữu hàng thủ giàu kinh nghiệm với bộ đôi Gustavo Gomez và Omar Alderete. Trên mặt trận tấn công, Julio Enciso, Miguel Almiron cùng Diego Gomez sẽ hỗ trợ cho Tonny Sanabria, chân sút ghi nhiều bàn nhất của đội ở vòng loại World Cup.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, chủ nhà Mỹ chắc chắn sẽ không có một trận đấu dễ dàng. Paraguay từng chứng minh họ đủ khả năng khiến những đội bóng mạnh hơn phải ôm hận, và mục tiêu của đại diện Nam Mỹ lần này là tạo nên cú sốc ngay trong ngày hội bóng đá của nước chủ nhà.