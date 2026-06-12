Chủ nhà Canada mơ chiến thắng World Cup đầu tiên trong lịch sử 12/06/2026 08:08

(PLO)- Đội chủ nhà Canada sẽ bước vào trận đấu được xem là một trong những thời khắc quan trọng nhất lịch sử bóng đá nước này khi tiếp đón Bosnia-Herzegovina ở lượt trận mở màn bảng B World Cup 2026.

Trên sân BMO tại Toronto, chủ nhà Canada nuôi hy vọng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi tiếp đón Bosnia-Herzegovina (VTV3 trực tiếp 2 giờ, ngày 13-6).

Đây là lần đầu tiên một trận đấu World Cup nam được tổ chức trên đất Canada, tạo nên bầu không khí đặc biệt tại Toronto. So với hai lần tham dự trước đây vào các năm 1986 và 2022, đội tuyển Canada bước vào giải đấu với vị thế và kỳ vọng lớn hơn rất nhiều.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, đội bóng Bắc Mỹ đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng. Canada chưa để thua bất kỳ trận nào trong năm 2026 và mang theo chuỗi 8 trận bất bại vào World Cup. Điều đáng chú ý là nền tảng thành công của họ đến từ hàng phòng ngự chắc chắn khi giữ sạch lưới tới 6 trận trong giai đoạn này.

Thầy trò HLV Jesse Marsch hy vọng làm nên lịch sử trên sân nhà. Ảnh: EPA.

Trong quá khứ, Canada chưa từng giành được điểm nào sau 6 trận tại World Cup. Họ cũng mới chỉ ghi được 2 bàn thắng, trong đó có một pha phản lưới nhà của đối thủ. Hai trận mở màn gần nhất đều kết thúc bằng thất bại tối thiểu 0-1 trước Pháp năm 1986 và Bỉ năm 2022. Vì thế, cuộc đối đầu với Bosnia được xem là cơ hội lý tưởng để Les Rouges viết lại lịch sử.

Dù vậy, Bosnia-Herzegovina không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đại diện Balkan đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua cả Italia lẫn Xứ Wales trên chấm luân lưu để giành vé tới Bắc Mỹ. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử họ góp mặt tại World Cup kể từ lần ra mắt năm 2014.

Dưới thời HLV Sergej Barbarez, Bosnia đang cho thấy sự ổn định đáng nể. Đội bóng này cũng sở hữu chuỗi 8 trận bất bại trước khi bước vào giải đấu. Trong 6 lần ra sân gần nhất, họ chưa từng thủng lưới quá một bàn mỗi trận, cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự rất kỷ luật.

Edin Dzeko là chỗ dựa tinh thần lớn cho đội khách Bosnia. Ảnh: EPA.

Kinh nghiệm là một trong những vũ khí quan trọng nhất của Bosnia. Những cầu thủ dày dạn trận mạc như Edin Dzeko hay Haris Tabakovic giúp đội bóng này duy trì được sự lì lợm trong các trận đấu căng thẳng. Tuy nhiên, Bosnia đang đối mặt với những lo ngại về lực lượng khi Tabakovic chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá chân, còn Dzeko có nguy cơ vắng mặt do vấn đề ở vai sau khi bỏ lỡ một buổi tập gần đây.

Bên phía chủ nhà Canada, tình hình nhân sự cũng không thực sự hoàn hảo. Đội trưởng Alphonso Davies vẫn đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương gân kheo. Marcelo Flores chắc chắn vắng mặt vì đứt dây chằng chéo trước, trong khi Moise Bombito cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Người yêu bóng đá có nhiều niềm tin vào chủ nhà Canada. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, Canada vẫn còn nhiều niềm hy vọng. Jonathan David, chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển, chỉ còn cách cột mốc 40 bàn thắng đúng một pha lập công. Bên cạnh đó, thủ môn Maxime Crepeau cuối cùng cũng có cơ hội bắt chính tại World Cup sau khi lỡ hẹn với giải đấu trước vì chấn thương nghiêm trọng.

Với lợi thế sân nhà, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng chục ngàn khán giả tại Toronto cùng phong độ ổn định suốt nhiều tháng qua, Canada đang có nhiều cơ hội lớn để chấm dứt chuỗi trận đáng quên ở World Cup. Bosnia chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn, nhưng đây có thể là đêm lịch sử mà người hâm mộ Canada đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.