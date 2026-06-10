Arsenal sa thải một nhân vật chủ chốt 10/06/2026 09:59

Arsenal sắp mất đi hai thành viên chủ chốt trong ban huấn luyện khi bác sĩ trưởng Zafar Iqbal rời CLB, trong khi HLV đội U-21 Max Porter gia nhập Stoke City sau chín năm ở phía bắc London. Đội chủ sân Emirates đã quyết định sa thải bác sĩ trưởng Zafar Iqbal.

Theo các nguồn tin, "Pháo thủ" thành London đã chia tay bác sĩ Iqbal ngay sau trận thua Paris Saint-Germain ở chung kết Champions League. Theo tờ The Telegraph (Anh), người đàn ông 51 tuổi này đã được triệu tập đến một cuộc họp vào ngày 1-6 và được thông báo rằng vị trí của ông đã bị chấm dứt ngay lập tức.

Một tháng trước đó, có thông tin cho rằng HLV của Arsenal, Mikel Arteta, đã nhờ đến sự trợ giúp của chuyên gia vật lý trị liệu người Tây Ban Nha, Joaquín Acedo. Động thái này diễn ra sau một mùa giải Arsenal bị ảnh hưởng bởi nhiều chấn thương của các cầu thủ chủ chốt.

Khi Arsenal được trao cúp vô địch Ngoại hạng Anh tại sân Selhurst Park, Tiến sĩ Iqbal được nhìn thấy ăn mừng cùng toàn đội trên sân. Chỉ vài tuần sau, ông đã bị sa thải. Đây là một sự thay đổi đáng kể đối với Arsenal, ngay cả khi mùa giải mới còn vài tháng nữa mới bắt đầu.

Bác sĩ trưởng Zafar Iqbal đã bị Arsenal sa thải. ẢNH: MIRROR/GETTY

Arsenal cũng sắp mất đi Porter, HLV đội U-21, người cũng từng làm việc với đội một. Ông chuẩn bị gia nhập Stoke City sau chín năm cống hiến tại Emirates ở nhiều vị trí khác nhau. Ông làm việc tại "pháo thủ" từ tháng 7 năm 2017, bắt đầu với vai trò HLV đội U-9, trước khi chuyển sang dẫn dắt các đội U-13, U-17 và U-19, cho đến khi trở thành trợ lý HLV đội U-21 vào tháng 7 năm 2022.

Porter được bổ nhiệm làm HLV đội U-21 Arsenal vào mùa hè năm ngoái, sau khi Mehmet Ali chuyển đến Brentford làm trợ lý HLV đội một dưới quyền Keith Andrews. Giờ đây, Porter sẽ gia nhập Stoke City với vai trò tương tự, là thành viên trong ban huấn luyện của HLV Mark Robins. Porter được đánh giá rất cao ở phía bắc London, bởi ông cũng đã đóng góp vào công tác huấn luyện đội một.

Stoke City vừa trải qua một mùa giải Championship tồi tệ, chỉ xếp ở vị trí thứ 17. Họ khởi đầu đầy hứa hẹn và vẫn giữ vị trí trong nhóm dự play-off ở vòng đấu thứ 19, nhưng thất bại 4-0 trước Sheffield United đã trở thành bước ngoặt dẫn đến sự sa sút phong độ nghiêm trọng.

Ông Robins vẫn được Stoke giữ lại làm HLV trưởng, và việc bổ nhiệm Porter được xem như một sự thể hiện niềm tin vào cựu HLV của Coventry City này. Được biết, Porter sẽ lấp vào vị trí còn trống sau khi trợ lý HLV Paul Nevin rời Stoke City vào tháng Hai. Hiện tại, vẫn chưa rõ ai sẽ kế nhiệm Porter trong cơ cấu học viện đào tạo trẻ của Arsenal.