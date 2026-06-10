Ước nguyện của Salah thành hiện thực sau cú ngoặt bất ngờ của Liverpool 10/06/2026 07:39

Mohamed Salah đã chơi trận đấu cuối cùng cho Liverpool vào tháng trước, nhưng khi rời Anfield, tiền đạo người Ai Cập có một ước nguyện cuối cùng mà giờ đã được thực hiện. Salah không ngại bày tỏ quan điểm của mình ở mùa giải vừa qua. Sau trận hòa với Leeds United hồi tháng 12, anh cho rằng mình đang bị đổ lỗi oan cho những kết quả tệ hại của CLB và Liverpool đã "đẩy anh vào thế khó".

Chưa hết, Mo Salah còn nói với ban lãnh đạo Liverpool rằng anh lo ngại chất lượng đội bóng sẽ sa sút sau khi anh rời Anfield. Nhưng không ai ngờ được những gì đã xảy ra vào chiều thứ Bảy, ngày 16-5. Sau trận thua 4-2 của Liverpool trước Aston Villa, Salah đã lên mạng xã hội để đưa ra đánh giá gay gắt về lối chơi của đội mình và kêu gọi trở lại với "lối chơi tấn công mạnh mẽ, đầy sức mạnh khiến đối thủ phải khiếp sợ" như thời HLV huyền thoại Jurgen Klopp.

“Tôi muốn thấy Liverpool trở lại là đội bóng tấn công mạnh mẽ, đáng sợ đối với các đối thủ, và trở lại là một đội bóng giành được các danh hiệu,” Mo Salah viết trên mạng xã hội, "Đó là lối chơi bóng đá mà tôi biết và đó là bản sắc cần được khôi phục và giữ gìn mãi mãi. Điều đó không thể thương lượng và mọi người gia nhập CLB này đều phải thích nghi với nó. Thắng một vài trận đấu không phải là điều mà Liverpool nên hướng tới. Tất cả các đội đều thắng trận đấu".

Salah không ngại bày tỏ sự thất vọng với Slot. ẢNH: AMA

Bài đăng trên mạng xã hội đó rõ ràng là một lời chỉ trích nhắm vào HLV Arne Slot và lối chơi của ông tại Liverpool. Điều thú vị là bài đăng này cũng nhận được "lượt thích" từ Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Hugo Ekitike, Andy Robertson, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Ryan Gravenberch, Giovanni Leoni, Calvin Ramsay và Wataru Endo.

Mong muốn của Mohamed Salah rất rõ ràng. Anh muốn thấy Liverpool trở lại với lối chơi tốc độ cao đã giúp họ giành được chức vô địch Champions League và Premier League dưới thời Jurgen Klopp.

Nhưng khi tiền đạo người Ai Cập vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ Anfield sau trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Brentford. Khi đó, HLV Arne Slot vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Fenway Sports Group (tập đoàn chủ sở hữu Liverpool).

Mọi chuyện diễn ra như vậy cho đến thứ Bảy ngày 30-5 vừa qua, ngay sau 12 giờ trưa (giờ Anh), tin tức gây chấn động giới bóng đá được xác nhận và HLV Slot đã bị Liverpool sa thải sau cuộc đánh giá cuối mùa giải, trong đó kết luận rằng lối chơi của ông không còn phù hợp nữa. Vị HLV người Hà Lan, người thường áp dụng cách tiếp cận rất thực dụng, chỉ được thông báo vài giờ trước khi quyết định được công bố, nhưng tuyên bố của Liverpool đã cho thấy rõ ràng đội cần phải thay đổi cách tiếp cận.

"Tuy nhiên, kết luận mà chúng tôi đưa ra dựa trên niềm tin rằng hướng đi tốt nhất của đội bóng là thay đổi chiến lược," một đoạn trong tuyên bố của Liverpool cho biết, "Điều đó không làm giảm giá trị công việc mà Arne Slot đã làm ở đây, hay sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho ông ấy. Nó cũng không phản ánh tài năng của ông ấy. Thay vào đó, nó cho thấy sự cần thiết của một cách tiếp cận khác".

Và những gì Andoni Iraola nói hôm thứ Năm tuần trước sau khi ký hợp đồng hai năm để trở thành HLV trưởng mới của Liverpool chắc chắn sẽ khiến Mohamed Salah vô cùng hài lòng.

Mo Salah sẽ không còn chơi cho Liverpool nữa. ẢNH: AMA

“Tôi nghĩ mình có lợi thế là có ba năm tại Ngoại hạng Anh và chắc chắn mọi người đã từng xem Bournemouth (CLB cũ của Iraola) thi đấu", tân HLV trưởng của Liverpool Andoni Iraola nói khi được hỏi về những gì người hâm mộ có thể mong đợi.

Mùa giải Premier League vừa qua, Bournemouth của HLV Iraola tấn công nhanh hơn và chuyền bóng ít hơn trong khâu triển khai bóng so với Liverpool của Arne Slot, và người hâm mộ The Kop đang mong chờ sự trở lại của lối chơi tấn công mạnh mẽ hơn, điều sẽ khiến họ hào hứng trở lại với những trận đấu hấp dẫn.

Và trong khi Mo Salah sẽ tìm đến những bến đỗ mới thay vì trở lại Liverpool sau World Cup 2026, anh ra đi với niềm tin rằng mong muốn của mình về việc Liverpool trở lại với phong cách "heavy metal" đầy say mê dưới thời Jurgen Klopp sẽ trở lại.