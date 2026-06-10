Hé lộ danh sách chuyển nhượng của MU 10/06/2026 07:09

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) MU đang nhắm đến một số tân binh trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này, trong đó có nhiều tiền vệ, nhưng HLV Michael Carrick và ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford khẳng định học viện đào tạo trẻ vẫn phải được tận dụng.

MU đang nhắm đến năm tân binh trong mùa hè này sau khi đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson của Atalanta, người được kỳ vọng sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên dưới thời HLV Michael Carrick, theo Mirror. MU vừa trở lại Champions League và sau khi chỉ thi đấu 40 trận ở tất cả các giải đấu mùa trước. Họ biết rằng đội hình của mình sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn trong 12 tháng tới.

Do đó, Manchester United đang nhắm đến một số tân binh, tờ The Times (Anh) đưa tin một số tiền vệ đang nằm trong tầm ngắm của "quỷ đỏ". Một thỏa thuận trị giá ban đầu 35 triệu bảng Anh đã được ký kết với Atalanta để Manchester United chiêu mộ ngôi sao người Brazil Ederson.

Bên cạnh đó, MU còn quan tâm đến Aurelien Tchouameni của Real Madrid, ngôi sao Mateus Fernandes của West Ham United và Carlos Baleba của Brighton. Elliot Anderson cũng được cho là có liên hệ với "quỷ đỏ" nhưng có vẻ như Manchester City đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký ngôi sao của Nottingham Forest này.

Carrick sẽ có 1 mùa hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng cùng MU. ẢNH: MIRROR

Một tiền đạo cũng nằm trong tầm ngắm của MU sau khi CLB xác nhận Rasmus Hojlund đã rời Old Trafford vĩnh viễn. Vị trí hậu vệ trái cũng là một mục tiêu được bàn đến, với ngôi sao của Newcastle, Lewis Hall, được xem là một lựa chọn tiềm năng của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Mặc dù rất muốn chiêu mộ cầu thủ trẻ, ban lãnh đạo MU đã khẳng định rõ ràng, và Michael Carrick hoàn toàn đồng ý, rằng con đường lên đội một cho các cầu thủ trẻ không thể bị chặn hoàn toàn. Bản thân Carrick cũng rất tin tưởng vào việc tận dụng học viện đào tạo trẻ của CLB.

Carrick rất am hiểu về truyền thống của Manchester United và nhanh chóng đưa Kobbie Mainoo trở lại đội hình ngay sau khi được bổ nhiệm vào tháng Giêng. Mainoo đã lấy lại phong độ và CLB muốn thấy nhiều tài năng trẻ hơn nữa tỏa sáng, điển hình là Shea Lacey đã có cơ hội ra sân mùa giải trước.

HLV Ruben Amorim bị chỉ trích vì không sử dụng tài năng trẻ trong thời gian còn dẫn dắt MU, đồng thời đẩy Mainoo xuống băng ghế dự bị, chỉ sử dụng tiền vệ này một cách không thường xuyên. Việc MU bổ nhiệm Carrick được các gia đình có con em trong học viện đào tạo trẻ của CLB đón nhận nồng nhiệt. Họ cảm thấy ông sẽ cởi mở hơn nhiều đối với triển vọng tương lai của con em họ.

Manchester United cũng sắp chứng kiến ​​thêm nhiều ngôi sao lớn ra đi, điều này sẽ giải phóng các vị trí trong đội hình và cũng giúp họ có thêm nguồn vốn cho kế hoạch chuyển nhượng mùa hè. Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Marcus Rashford và Andre Onana đều nằm trong danh sách bán, trong khi Casemiro đã ra đi sau khi hết hạn hợp đồng. Jadon Sancho, người đã có một mùa giải không mấy ấn tượng khi được cho mượn tại Aston Villa, cũng là một cầu thủ sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.