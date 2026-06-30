Ngôi sao từ chối gia nhập MU để học trường Harvard 30/06/2026 07:39

(PLO)- "Tôi đã từ chối MU để đi học đại học, giờ tôi là số 1 của đội tuyển quốc gia tại World Cup", đó là ai?

Một thủ môn bắt chính tại World Cup 2026 tiết lộ anh từng từ chối một lời đề nghị hấp dẫn từ MU. Cụ thể, thủ môn người Mỹ Matt Freese cho biết anh từng từ chối cơ hội ký hợp đồng với MU để tập trung vào việc học. Thủ môn sinh ra ở Pennsylvania này chỉ mới có trận ra mắt tuyển Mỹ năm ngoái, nhưng hiện đã là thủ môn số một tại World Cup 2026.

Matt Freese, 27 tuổi hiện đang thi đấu cho CLB New York City FC thuộc giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Anh thể hiện sự điềm tĩnh và chắc chắn trong khung thành tuyển Mỹ sau 3 trận vòng bảng World Cup 2026. Matt Freese chỉ để thủng lưới một lần trong 2 chiến thắng thuyết phục của Mỹ trước Paraguay và Úc. Freese được nghỉ ngơi không thi đấu trong trận cuối cùng thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 vì Mỹ đã sớm giành vé đi tiếp.

Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Tottenham, Mauricio Pochettino, đội tuyển Mỹ đã có khởi đầu ấn tượng trên sân nhà và tiến vào vòng 32 đội với tư cách là đội nhất bảng D. Con đường sự nghiệp của Freese lẽ ra đã có thể rất khác khi anh trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ Philadelphia Union, sau khi nhận được lời đề nghị học việc hấp dẫn từ Manchester United. Tuy nhiên, vì cha mẹ của Freese muốn anh ưu tiên việc học hơn bóng đá, nên việc chuyển đến Old Trafford đã không thành hiện thực.

Matt Freese từ chối gia nhập MU để tiếp tục việc học. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Việc tôi từ chối gia nhập MU phần lớn là quyết định của gia đình", Freese Matt nói với Hudson River Blue, "Tôi và bố mẹ đã có những cuộc trò chuyện khó khăn về vấn đề này. Tôi đã có một con đường rõ ràng muốn đi, nhưng tôi phải tôn trọng mong muốn của họ. Họ đã hy sinh rất nhiều vì tôi. Vì vậy tôi phải đền đáp lại và tôn trọng nguyện vọng của họ, rồi khi thời điểm thích hợp đến, tôi sẽ tự mình đưa ra quyết định".

Thay vì vượt Đại Tây Dương để ký hợp đồng với MU, Matt Freese đã ghi danh vào Đại học Harvard, một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới. Trong thời gian ở Massachusetts, Freese theo học ngành kinh tế đồng thời trau dồi khả năng chơi bóng, thường xuyên ra sân cho đội bóng bầu dục Harvard Crimson.

Cuối cùng, Freese đã rời trường đại học sớm một năm để gia nhập CLB thời thơ ấu Philadelphia Union trước mùa giải MLS 2019. Freese ra mắt chuyên nghiệp chỉ vài tháng sau đó và thừa nhận việc tạm thời gác lại việc học là một quyết định dễ dàng.

"Tôi hiểu rất rõ để có được sự nghiệp như mong muốn trên sân cỏ và đạt được những thành tựu mình muốn, thì việc bắt đầu sự nghiệp càng sớm càng tốt", "ngôi sao hụt của MU" Matt Freese chia sẻ, "Đó là một quyết định khá tự nhiên, mọi người đều đồng ý".

Matt Freese là thủ môn số 1 của tuyển Mỹ tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Matt Freese, người tiếp tục việc học từ xa và tốt nghiệp với bằng kinh tế tại Harvard năm 2022, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên ở Philadelphia Union do phải cạnh tranh với tuyển thủ quốc tế người Jamaica Andre Blake và đã được chuyển đến New York City FC năm 2023 với mức phí 350.000 đô la (264.000 bảng Anh).

Sự thay đổi này đã tạo nên bước ngoặt, giúp Philadelphia Union giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) của New York City trong mùa giải 2024 trước khi được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Mỹ lần đầu tiên một tháng sau đó và hiện tại là thủ môn số 1 của Mỹ tại World Cup 2026.