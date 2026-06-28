MU đã liên hệ với Julian Alvarez 28/06/2026 07:09

Đó là thông tin được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh). Theo đó, MU dường như đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Julian Alvarez từ Atletico Madrid cùng với Arsenal và Barcelona. Theo các nguồn tin, MU đã liên hệ trực tiếp với người đại diện của Julian Alvarez.

Vụ chuyển nhượng liên quan đến ngôi sao của Atletico Madrid đã trở nên căng thẳng hơn gần đây sau tuyên bố gây chấn động về việc ra đi của anh, một phát ngôn gay gắt nhắm vào Barcelona và hai lời đề nghị lớn bị từ chối.

Cả hai lời đề nghị đó đều xuất phát từ các đối thủ của Atletico tại La Liga, với việc Real Madrid công khai xác nhận lời đề nghị 150 triệu euro (129 triệu bảng) của họ đã bị từ chối, trong khi Barcelona cũng chứng kiến ​​một lời đề nghị lớn bị bác bỏ. Trong nỗ lực thúc đẩy việc chuyển nhượng, Alvarez đã đưa ra một lời thú nhận gây chú ý khi đang làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 cùng đội tuyển Argentina.

MU bất ngờ quan tâm đến Alvarez. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trả lời phỏng vấn ESPN, Alvarez nói: "Điều tốt nhất cho tôi là được chuyển nhượng và tôi muốn thực hiện ước mơ của mình. Tôi không muốn che giấu hay giả vờ như không muốn nói rõ. Tôi cố gắng thành thật. Tôi đã nói chuyện với những người ở Atletico Madrid và tôi nghĩ điều tốt nhất cho tất cả mọi người là tôi ra đi".

Những thông tin mới nhất từ ​​Tây Ban Nha cho thấy đội bóng của HLV Diego Simeone không có kế hoạch đàm phán với Barcelona về thương vụ Alvarez. Điều đó dường như đã đưa Arsenal trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chữ ký của Alvarez, nhưng giờ đây MU cũng đã tham gia cuộc đua. Theo nhà báo Marcos Duran của tờ Diario AS (Tây Ban Nha), MU đã thảo luận với người đại diện của Alvarez sau khi theo dõi tình hình của cầu thủ 26 tuổi này.

Người đại diện của Alvarez cũng khẳng định Manchester United có đủ kinh phí để đầu tư sau khi đã giành được suất tham dự Champions League mùa tới, và những màn trình diễn ấn tượng của Alvarez tại Manchester City trước đây rõ ràng đã ảnh hưởng đến quyết định của đội chủ sân Old Trafford.

Cầu thủ người Argentina Alvarez đã ghi 36 bàn thắng trong 103 lần ra sân cho đội chủ sân Etihad, nhưng thường xuyên phải đóng vai trò dự bị cho Erling Haaland. Kể từ đó, Alvarez đã trở thành là trụ cột của Atletico, điều này phần nào giải thích lý do tại sao có nhiều CLB lớn lại quan tâm đến việc chiêu mộ nhà vô địch World Cup 2022 đến vậy.

Sau khi tăng cường đáng kể hàng công vào mùa hè năm ngoái, việc củng cố tuyến giữa đang là ưu tiên hàng đầu MU và HLV Michael Carrick trước mùa giải 2026/27. MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta, và Mateus Fernandes của West Ham cũng là một mục tiêu quan trọng.

Fernandes là mục tiêu chuyển nhượng của cả MU và Tottenham. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, Spurs đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của Fernandes và MU đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ đội bóng của Roberto De Zerbi. Tottenham được cho là đã vượt mặt MU, sẵn sàng đáp ứng mức định giá 80 triệu bảng Anh của West Ham và kỳ vọng về mức lương của Fernandes.

Arsenal cũng quan tâm đến tiền vệ người Bồ Đào Nha này, nhưng hiện tại dường như "pháo thủ thành London" đang tập trung hơn vào Ayyoub Bouaddi của Lille và đội trưởng Bruno Guimaraes của Newcastle United. Đồng đội của Guimaraes tại Newcastle là Sandro Tonali, cũng đang thu hút sự chú ý từ cả hai CLB phía bắc London, trong đó cầu thủ người Ý ưu tiên Arsenal nhưng vẫn để ngỏ khả năng chuyển đến Tottenham.