Bỉ hủy diệt 5-1, Iran chết lặng vì VAR nhưng vẫn le lói hy vọng World Cup 2026 27/06/2026 13:09

(PLO)- Cục diện bảng G World Cup 2026 chính thức ngã ngũ sau loạt trận cuối cùng diễn ra sáng 27-6.

Đội tuyển Bỉ đã trình diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại New Zealand với tỷ số 5-1, qua đó vươn lên chiếm ngôi nhất bảng nhờ hơn Ai Cập về hiệu số bàn thắng bại để giành suất đi tiếp vào vòng knock out World Cup 2026.

Trên sân BC Place tại Vancouver, Bỉ áp đảo hoàn toàn đối thủ. Leandro Trossard tỏa sáng với một cú đúp, trong khi Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và Alexis Saelemaekers mỗi người đóng góp một bàn thắng để khép lại màn trình diễn thuyết phục.

Phía New Zealand chỉ có được bàn danh dự do Elijah Just ghi sau tình huống chớp thời cơ từ pha bóng bật ra trong vòng cấm.

Tuyển Bỉ giành ngôi đầu ở lượt cuối. Ảnh: EPA.

Chiến thắng đậm giúp Bỉ kết thúc vòng bảng với 5 điểm, bằng điểm Ai Cập nhưng xếp trên nhờ hiệu số vượt trội. Ở trận đấu còn lại, Ai Cập và Iran chia điểm sau trận hòa 1-1 đầy căng thẳng.

Đại diện Bắc Phi khởi đầu thuận lợi khi Mahmoud Saber mở tỷ số ngay từ phút thứ 5. Tuy nhiên, Iran nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng chỉ chín phút sau với pha lập công của Ramin Rezaeian.

Iran vẫn hồi hộp chờ vé vớt. Ảnh: EPA.

Những phút cuối diễn ra nghẹt thở khi Shoja Khalilzadeh đưa bóng vào lưới Ai Cập ở thời gian bù giờ, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định bàn thắng không hợp lệ, khiến Iran đánh rơi chiến thắng trong tiếc nuối.

Với 3 điểm sau ba lượt trận, Iran xếp thứ ba bảng G và vẫn còn hy vọng góp mặt ở vòng 32 đội nếu nằm trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, New Zealand chỉ giành được 1 điểm sau ba trận, đứng cuối bảng và chính thức nói lời chia tay World Cup 2026.