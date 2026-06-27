Sốc: Thủ môn 40 tuổi Cape Verde phá kỷ lục World Cup sau 36 năm 27/06/2026 13:23

(PLO)- Trong khi Cape Verde viết nên câu chuyện cổ tích bằng tấm vé vào vòng 32 đội World Cup 2026, thủ thành kỳ cựu Vozinha cũng khiến người hâm mộ phải ngả mũ với một cột mốc hiếm thấy trong lịch sử giải đấu.

Ở tuổi 40, người gác đền của tuyển Cape Verde có hai trận giữ sạch lưới, thành tích chỉ một số rất ít thủ môn từng làm được tại sân chơi World Cup.

Thủ môn Vozinha lần đầu khiến giới chuyên môn chú ý khi giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận ra quân bảng H. Đến lượt đấu cuối gặp Saudi Arabia, ngôi sao giàu kinh nghiệm tiếp tục chơi chắc chắn để bảo toàn mành lưới, góp công lớn giúp đội nhà giành quyền đi tiếp.

Theo thống kê từ Opta Joe, Vozinha trở thành thủ môn thứ ba trong lịch sử World Cup giữ sạch lưới ở hai trận đấu sau khi bước sang tuổi 40. Trước anh, chỉ có hai huyền thoại làm được điều này là Peter Shilton của tuyển Anh và Dino Zoff của tuyển Ý.

Thủ thành Vozinha cùng đội nhà giành quyền đi tiếp sau 3 trận hòa vòng bảng. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, lần gần nhất bóng đá thế giới chứng kiến kỳ tích tương tự đã cách đây 36 năm. Tại World Cup 1990, Peter Shilton thậm chí còn giữ sạch lưới tới ba trận khi đã ngoài 40 tuổi. Dù vậy, tuyển Anh dừng bước ở bán kết sau thất bại trước Tây Đức trên chấm luân lưu và sau đó tiếp tục thua trận tranh hạng ba.

Xa hơn nữa, Dino Zoff từng có hai trận giữ sạch lưới trong hành trình đưa tuyển Ý lên ngôi vô địch World Cup 1982. Kỷ lục của Vozinha thêm một lần chứng minh tuổi tác không phải rào cản đối với các thủ môn đẳng cấp. Bên cạnh anh, World Cup 2026 còn chứng kiến sự góp mặt của lão tướng 40 tuổi Guillermo Ochoa trong màu áo Mexico.