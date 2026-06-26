Khi fan Trung Quốc mặc áo và cổ vũ tuyển Nhật... 26/06/2026 15:48

Câu chuyện fan Trung Quốc mặc áo đấu của tuyển Nhật Bản vào quán bar ở Thượng Hải rồi la hét, cổ vũ tuyển Nhật như đội tuyển của mình đang tạo nên cú sốc cho làng bóng châu Á.

Bỏ qua mối quan hệ khác giữa hai nước, chỉ có bóng đá mới dễ nối liền sự thân thiện giữa họ. Thật bất ngờ khi giới hâm mộ Trung Quốc tụ tập ở một bar thể thao nổi tiếng ở Thượng Hải. Họ mặc áo tuyển Nhật la hét và cổ vũ Kubo cùng đồng đội như tuyển của mình.

Tuyển Trung Quốc còn không thắng nổi Thái Lan trên sân nhà lấy đâu ra World Cup. Ảnh: FAT.

Hầu hết những fan này đều là thế hệ “9x”. Thời tuyển Trung Quốc góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2002, có lẽ họ còn quá nhỏ để xem bóng đá. Nên bây giờ họ có những suy nghĩ rất khác.

Một fan Trung Quốc có biệt danh Samos nói: “Tôi làm việc ở Thành Đô. Tôi chưa bao giờ được xem tuyển Trung Quốc đá World Cup và bây giờ Nhật Bản gần chúng ta góp mặt vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tôi phải xem và... cháy hết mình vì họ. Đơn giản Nhật Bản là niềm tự hào châu Á và cũng là hàng xóm của chúng tôi".

Cách thể hiện của người hâm mộ Trung Quốc tại quán bar thể thao ở Thượng Hải cổ vũ tuyển Nhật có thể làm lãnh đạo LĐBĐ Trung Quốc xấu hổ? Ảnh: XN.

Fan Trung Quốc có tên Dmifune nói: “Chính trị hãy đặt qua một bên. Tôi không quan tâm mối quan hệ hai nước thế nào. Tôi thấy tuyển Nhật Bản thường xuyên đá World Cup. Tại đó, người Nhật thể hiện rất tốt và đẹp. Thế là tôi yêu họ và ủng hộ họ”.

Fan có tên Thunder Eagle nêu quan điểm: “Tôi không biết và cũng chẳng quan tâm điều gì khác ngoài bóng đá. Tôi thấy họ đá giỏi, vượt xa tuyển Trung Quốc và tôi cảm mến họ và cổ vũ họ”.

Fan Jackfruit9240 có suy nghĩ: “Ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản có nét tương đồng về sự hiện đại, bản sắc, kiến trúc và gốc gác. Tuy nhiên, bóng đá thì khác hẳn”. Fan có tên PandaJesus viết: “Tôi biết xem bóng đá từ hồi World Cup 2010 đến nay. Tôi thấy ở World Cup chỉ có tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc là hay. Tôi chưa bao giờ thấy tuyển Trung Quốc góp mặt tại đó”.

Hầu hết các fan Trung Quốc mặc áo tuyển Nhật cổ vũ tuyển Nhật đều nói về “niềm tự hào châu Á”, “tự hào hàng xóm”,... mà không đề cập đến vấn đề khác.