Tuyển Việt Nam chạm trán với tuyển Nga tại Thái Lan 26/06/2026 12:05

Đến hẹn lại lên, Thái Lan lại mời những vị khách quốc tế tham dự giải Futsal vào tháng 8 và tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với tuyển Nga. Đó là sân chơi futsal quốc tế truyền thống của Thái Lan mang tên Cúp Liên lục địa 2026. Giải lần này, ngoài chủ nhà Thái Lan còn có 4 khách mời quốc tế khác gồm tuyển Nga, Afghanistan, New Zealand và Việt Nam.

Nhìn chung đây là giải đấu cực chất, các đối thủ đều có thể giúp futsal Việt Nam trui rèn,cọ xát cho mục tiêu săn tìm chiếc vé World Cup 2028. Tuyển Việt Nam đang trong thời kỳ trẻ hóa quyết liệt rất cần những đối thủ “rắn mặt” để cọ xát, học hỏi và trưởng thành.

Tại giải quốc tế vào tháng 8 tại Thái Lan, Việt Nam sẽ gặp Nga và những đối thủ rất thách thức như Thái Lan, Afghanistan và New Zealand. Ảnh: VFF

Cúp Liên lục địa 2026 của Thái Lan sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6-8 tại Nonthaburi. Năm đội sẽ đá theo thể thức vòng tròn chọn đội cao điểm nhất xác định nhà vô địch.Nếu bằng điểm thì lần lượt tính đối đầu, hiệu số bàn thắng/bại, tổng số bàn thắng, chỉ số Fair Play...

Tuyển Nga là đối thủ quen mặt với Futsal Việt Nam. Hai đội đã từng gặp nhau ở vòng Knock out hai kỳ World Cup liên tiếp 2016 (tại Colombia) và 2021 tại Lithuania và tuyển Việt Nam toàn thua. Năm ngoái, tuyển Nga cũng đến TP.HCM đá giao hữu với Việt Nam tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

Nhìn vào năm đội dự giải tại Thái Lan thì tuyển Nga là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Tuyển Thái Lan thuộc tốp 3 châu Á sau Iran và Nhật Bản. Còn Futsal Afghanistan rất phát triển những năm gần đây nhờ được Iran giúp đỡ. Tuyển futsal Afghanistan từng dự World Cup 2024 tại Uzbekistan và vào vòng 16 đội.

HLV Diego Giustozzi của Futsal Việt Nam đang trẻ hóa quyết liệt tạo nên một lực lượng trẻ, khỏe và giàu kinh nghiệm chuẩn bị săn chiếc vé dự vòng chung kết Futsal World Cup 2028.