Tuyển Việt Nam lấy vàng futsal nữ trên đất Thái Lan 18/12/2025 19:16

(PLO)-Tuyển Việt Nam vừa đoạt tấm HCV futsal danh giá ngay trên đất nước của "bà chị cả" futsal Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam vừa đánh bại Indonesia 5-0 ở trận chung kết và lấy ngay tấm HCV futsal nữ SEA Games 33 ngay trên đất anh cả làng futsal Đông Nam Á.

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng quá hạnh phúc khi đầu năm nay đánh bại Thái Lan ở chung kết giải Futsal nữ Đông Nam Á tại Philipines, nay trên đất Thái đang diễn ra SEA Games 33, tuyển Futsal nữ Việt Nam lại đánh bại Indonesia để vô địch.

Tuyển Việt Nam giải quyết đối thủ Indonesia theo cách rất dễ dàng qua 4 bàn trong 11 phút đầu trận. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đó là một chiến tích, futsal nữ của Thái Lan đã đăng ký futsal nữ là một trong mục tiêu “4 vàng bóng đá”. Thế nhưng bất ngờ Thái Lan lại thua luân lưu 6-7 trước Indonesia ở bán kết. Còn Indonesia thì chưa phải “đối thủ xứng tầm” của tuyển nữ futsal Việt Nam.

Tuyển nữ futsal Việt Nam đánh bại Indonesia 3-1 ở vòng bảng và thắng 5-0 ở chung kết.

Tuyển Việt Nam lần đầu vô địch SEA Games futsal nữ. Ảnh:CTP.

Tuy nhiên phải dành lời khen ngợi cho các cô gái Indonesia mới tập chơi futsal vài năm nay và được đầu tư rất chu đáo. HLV Luis Estela, người Tây Ban Nha dẫn dắt tuyển Indonesia có những tiến bộ rất rõ. Tuy họ thua Việt Nam cả hai trận tại SEA Games 33 này, nhưng cách thể hiện có những tiến bộ vượt bậc. Và đó chính là điều mà họ đã loại được chủ nhà Thái Lan ở bán kết.

Tuyển Việt Nam vừa là nhà vô địch Đông Nam Á và vô địch SEA Games. Ảnh:A.PHƯƠNG

Bước vào trận chung kết này, học trò HLV Nguyễn Đình Hoàng rất tự tin và ngay 11 phút đầu trận thì bốn bàn thắng đã được ghi cho nữ Việt Nam do công của Thanh Ngân với cú đúp vào các phút 5 và 7, Thùy Trang gia tăng 3-0 phút 8 và K’ Thua nâng tỉ số lên 4-0 phút 11. Trận đấu đã được định đoạt ngay nửa hiệp 1, thế trận được các cô gái Việt Nam áp đặt lên đối phương khiến thủ môn Augustine Sella của Indonesia liên tục mắc lỗi.

Hiệp 2 được nửa đầu đi qua thì Indonesia không còn gì để mất và chơi power play. Họ miệt mài tìm bàn nhưng bất thành thì đến phút cuối cùng Indonesia để mất bóng ngay trước mặt cầu môn của Thùy Linh. Nguyệt Vi tận dụng cơ hội đoạt bóng và sút thẳng về cầu môn trống của Indonesia ấn định “chiến thắng 5 sao” ở trận tranh HCV cho tuyển Việt Nam.

Như vậy tuyển nữ Việt Nam đã lên ngôi futsal nữ SEA Games 33 ngay trên đất Thái Lan, một chiến công oanh liệt.