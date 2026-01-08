Có một “bông hồng thép” ở SEA Games 33 "làm mưa làm gió" 08/01/2026 16:43

“Bông hồng thép”, tay vợt 20 tuổi Alex Eala, người Philippines đang tỏa sáng và có mặt khắp các trang báo thể thao châu Á.

Tay vợt quần vợt nữ Alex Eala lên ngôi nội dung đơn nữ SEA Games 33 khi đánh bại tay vợt Mananchaya Sawangkaew của chủ nhà Thái Lan 2-0 (6-1, 6-2) nay tiếp tục tỏa sáng ở giải ABS Classic đang diễn ra ở Auckland của New Zealand.

Alex Eala vừa loại á quân Olympic Paris 2024- Donna Vekic 2-1 ở nội dung đơn. Ảnh:P.S

Alex Eala đã đánh bại tay vợt á quân Olympic Paris 2024 Donna Vekic (Croatia) 2-1 (4-6,6-4,6-4) ở vòng 1để đi tiếp. Rồi ở nội dung đôi nữ, cô gái Đông Nam Á vốn được báo chí Thái Lan và Philippines ví là “bông hồng thép” này cùng Iva Jovic đánh bại cặp Venus Williams - Elina Svitolina 2-0 (7-6,6-1).

Báo chí Philippines đang lo lắng cho nhiệm vụ kép của Alex Eala, liệu tay vợt 20 tuổi có đủ đảm bảo sức bền, sức mạnh cho cả hai nội dung đều giành quyền đi tiếp.

Song có nhiều chuyên gia quần vợt châu Á lẫn Philippines cho rằng, chuyện này không quan trọng, hãy để HLV của Alex Eala toan tính. Đây là giải để “bông hồng thép” của làng quần vợt Đông Nam Á khởi động cho giải Úc mở rộng sắp khởi tranh. Chuyện toan tính chuyên môn là ở chính HLV của Alex Eala chứ không phải truyền thông hay báo chí can thiệp được. Điều này rất đơn giản trong làng quần vợt, nhưng người hâm mộ thì... cứ bắt thần tượng cứ vào sâu mọi giải, mọi nội dung.

Nội dung đôi, Alex Eala cùng Iva Jevic (phải) loại hai bà chị Williams và Svitolina 2-0. Ảnh:G.N

Tại SEA Games 33 vừa qua, Alex Eala có chuyên môn nổi trội và vượt đẳng cấp phần còn lại của các tay vợt nữ Đông Nam Á. Ở trận chung kết đơn nữ Eala đánh bại tay chủ nhà 2 set trắng rất dễ đã nói lên tất cả.

Hãy chờ “bông hồng thép” Đông Nam Á tỏa sáng ở Úc mở rộng.