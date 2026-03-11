Tuyển Philippines đoạt vé World Cup 2027 dễ như... đi dạo?! 11/03/2026 15:07

(PLO)-Nếu thua tuyển nữ Nhật Bản ở tứ kết, tuyển Philippines có khả năng gặp "kèo thơm" Uzbekistan và thắng thì có vé dự World Cup 2027.

Các nhánh đấu của VCK Asian Cup 2026 đã giúp tuyển Philippines có cơ hội hoàn thành giấc mơ World Cup lần thứ nhì liên tiếp thật mượt mà.

HLV Mark Torcaso (Úc) của tuyển nữ Philippines tính toán cũng hệt như HLV Mai Đức Chung của Việt Nam, nhưng điều kém may của Việt Nam là trận thua 0-1 trước Đài Loan.

Các trận đấu tứ kết được mã hóa, theo đó, nếu thua Nhật Bản tại tứ kết, Philippines sẽ gặp Uzbekistan ở vòng Play off (POs) sáng cửa đi World Cup 2027.

Cấu trúc các nhánh đấu và mã hóa các trận ở tứ kết giải bóng đá nữ châu Á 2026 như sau:

Úc (nhì bảng A) - Triều Tiên (nhì bảng B), ký hiệu mã trận là 19.

Trung Quốc (nhất bảng B) - Đài Loan (nhì bảng C), ký hiệu mã trận 20.

Hàn Quốc (nhất bảng A) - Uzbekistan (thứ 3 bảng B), ký hiệu 21.

Nhật Bản (nhất bảng C)-Philippines (thứ 3 bảng A), ký hiệu 22.

Uzbekistan (trắng) tiến bộ nhưng chưa thể bằng Philippines. Ảnh:AFC

Theo đó, Đài Loan rất kém may bởi nếu họ thua Trung Quốc ở tứ kết (gần như thua 100%) thì bước vào vòng Play off dành cho 4 đội thua tứ kết tranh hai vé World Cup 2027, họ gặp tiếp “bà chị”, tức đội thua của cặp Úc-Triều Tiên. Đấy là vấn đề mà HLV Mai Đức Chung từng tiên liệu, tính toán và nêu quan điểm AFC thiết kế nhánh đấu hơi... kỳ. Tuy nhiên Việt Nam đã không thể nhì bảng C mà thay vào là Đài Loan.

Riêng tại tứ kết, Philippines thua Nhật Bản là điều không tránh khỏi và rồi ở vòng Play off khả năng 99% là họ sẽ gặp Uzbekistan, nếu đánh bại đội bóng Trung Á thì đại diện Đông Nam Á này sẽ có vé đi World Cup 2027.

Các trận đấu đều diễn ra như tính toán của tuyển nữ Philippines. Ảnh: AFC

Uzbekistan quá khó để gây bất ngờ, cụ thể là đánh bại Hàn Quốc, đội nhất bảng A, đè cả chủ nhà Úc xuống vị trí nhì bảng.

Uzbekistan đang lên, ba trận vòng bảng họ thi đấu rất ấn tượng với những cô gái da trắng, mũi cao, sức mạnh cơ bắp và tư duy thi đấu rất tiến bộ. Ở trận cuối bảng B đã cho thấy tinh thần Uzbekistan cực mạnh khi nỗ lực đánh bại Bangladesh 4-0 để đoạt tấm vé vớt thứ nhất vào tứ kết.

Tuy nhiên so mặt bằng trình độ hiện nay, thì Uzbekistan không thể bằng Philippines.

Con đường đến World Cup 2027, nỗ lực lần thứ nhì liên tiếp của Philippines dự World Cup như đang trải... nhung lụa.

+ Lịch thi đấu tứ kết:

Úc - Triều Tiên (17 giờ ngày 13-3)

Trung Quốc - Đài Loan (12 giờ ngày 14-3)

Hàn Quốc - Uzbekistan (16 giờ ngày 14-3)

Nhật Bản - Philippines (12 giờ ngày 15-3)