Tỉ phú Abramovich sẵn sàng bước vào cuộc chiến pháp lý trị giá 2,35 tỉ bảng 10/03/2026 12:41

Các luật sư của tỉ phú người Nga và là chủ sở hữu cũ của CLB Chelsea Roman Abramovich sẵn sàng đấu tranh với Chính phủ Anh để giành quyền chi tiêu 2,35 tỉ bảng Anh mà ông thu được từ việc bán Chelsea, trong khi số tiền này vẫn chưa được sử dụng, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Chính phủ Anh đã trừng phạt Abramovich và một số nhà tài phiệt Nga sau cuộc chiến tại Ukraine, dẫn đến việc Abramovich bán Chelsea vào năm 2022. 4 năm sau, số tiền vẫn bị đóng băng trong một tài khoản ngân hàng ở Anh do tranh chấp về cách sử dụng số tiền đó. Vào thời điểm đó, Abramovich tuyên bố ông chọn bán Chelsea "là vì lợi ích tốt nhất của CLB". Chính phủ Anh đã cảnh báo Abramovich vào năm ngoái rằng ông phải giải phóng số tiền này, nếu không ông có thể bị đưa ra tòa.

Mirror cho biết, các luật sư của Roman Abramovich đã khẳng định rõ với Chính phủ Anh rằng số tiền 2,35 tỉ bảng Anh mà ông kiếm được từ việc bán Chelsea thuộc về nhà tài phiệt người Nga và họ sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực pháp lý nào nhằm lấy số tiền này.

Số tiền thu được từ việc bán Chelsea vẫn đang bị đóng băng trong tài khoản ngân hàng của công ty Fordstam Ltd của Roman Abramovich do tranh chấp đang diễn ra về cách thức sử dụng số tiền này để giúp đỡ các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine.

Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer. ẢNH: WPA Pool

Một bức thư từ công ty luật của Abramovich nêu rõ ông vẫn "hoàn toàn cam kết" sử dụng số tiền này cho mục đích từ thiện, nhưng những hạn chế do chính phủ Anh ban hành là nguyên nhân gây ra sự chậm trễ giải ngân số tiền đó.

Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer đã đặt ra hạn chót ngày 17-3 để Abramovich giải ngân toàn bộ 2,35 tỉ bảng Anh cho một quỹ mới dành cho Ukraine, đồng thời đe dọa sẽ khởi kiện.

Tờ Times (Anh) đã xem được một bức thư từ luật sư của Abramovich, trong đó viết: “Thật kỳ lạ, chính phủ Anh dường như đang coi khoản quyên góp được đề xuất này như một hình thức trừng phạt đối với ông Abramovich. Điều này hoàn toàn sai lầm.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là số tiền này - mặc dù hiện đang bị đóng băng - vẫn thuộc sở hữu của Fordstam Limited, công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của ông Abramovich. Nếu chính phủ Anh tin rằng họ có cơ sở pháp lý để tịch thu các khoản tiền này, thì tất nhiên họ có thể khởi xướng các thủ tục tịch thu chính thức, và vụ việc sẽ được giải quyết tại tòa án".

Tỉ phú người Nga Roman Abramovich. ẢNH: Adam Davy/PA Wire

Theo các nguồn tin, Abramovich muốn có nhiều quyền tự do hơn trong việc chi tiêu số tiền này, trong khi Anh muốn số tiền đó chỉ được chi cho Ukraine. "Đề xuất quyên góp số tiền thu được này đã được ông Abramovich khởi xướng trước khi các lệnh trừng phạt được áp đặt, và ông vẫn hoàn toàn cam kết đảm bảo rằng số tiền này sẽ được sử dụng cho các mục đích từ thiện", bức thư cho biết.

Vào tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Anh Starmer nói với Abramovich rằng "thời gian đang trôi nhanh" và chia sẻ thêm: "Hãy giữ lời hứa và trả tiền ngay bây giờ, nếu không chúng tôi sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa và đảm bảo rằng từng đồng xu sẽ đến tay những người có cuộc sống bị tàn phá bởi cuộc chiến".

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng tuyên bố cựu chủ sở hữu Chelsea Abramovich "cần phải thực hiện cam kết, trả số tiền đó". Trước khi các luật sư của Abramovich đưa ra lập trường của họ, bà Cooper cũng nói: "Tôi khuyên Abramovich không nên theo đuổi thêm các hành động pháp lý".