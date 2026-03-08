Real Madrid què quặt đội hình đại chiến Man City 08/03/2026 13:18

(PLO)- Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đang chuẩn bị cho một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải khi chạm trán Manchester City tại vòng 16 đội UEFA Champions League nhưng lại vắng 2 ngôi sao lớn.

Cuộc đối đầu lượt đi Champions League diễn ra trên sân Santiago Bernabeu được đánh giá là màn so tài cực kỳ căng thẳng, bởi cả chủ nhà Real Madrid và Man City đều được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch châu Âu năm nay.

Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ bước vào trận cầu lớn này với lực lượng chưa đạt trạng thái tốt nhất. Mới đây, Real Madrid vừa giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Celta Vigo tại La Liga, nhưng kết quả đó vẫn chưa thể xua tan những lo lắng về tình hình chấn thương trong đội hình.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha, hai ngôi sao quan trọng là Kylian Mbappe và Jude Bellingham sẽ không kịp bình phục để ra sân ở trận lượt đi gặp Manchester City. Cả hai vẫn đang trong quá trình điều trị và được đội ngũ y tế của CLB theo dõi sát sao nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương.

Bellingham nghỉ dài vì chấn thương. Ảnh: EPA.

Ban lãnh đạo Real không muốn mạo hiểm với tình trạng của hai trụ cột này. Thay vì thúc ép họ trở lại sớm, CLB đang hướng đến phương án an toàn hơn, là để Mbappe và Bellingham đạt thể trạng tốt nhất cho trận lượt về trên sân Etihad. Cuộc tái đấu này diễn ra khoảng một tuần sau trận lượt đi và có thể trở thành thời điểm thích hợp để hai ngôi sao trở lại.

Hiện tại, Mbappe đang trong giai đoạn hồi phục sau chấn thương đầu gối trái. Quá trình điều trị của tiền đạo người Pháp được đánh giá tiến triển tích cực, dù trước đó từng có hy vọng anh sẽ kịp góp mặt ở trận lượt đi. Dù vậy, Real Madrid vẫn quyết định tuân thủ kế hoạch phục hồi kéo dài ba tuần đã được thiết lập từ đầu.

Trong khi đó, tình hình của Jude Bellingham cũng khiến người hâm mộ lo lắng. Tiền vệ người Anh gặp vấn đề với cơ bán gân ở chân trái trong trận đấu với Rayo Vallecano. Ban đầu, chấn thương này được dự báo có thể khiến anh phải nghỉ thi đấu tới cuối tháng 3. Tuy nhiên, quá trình điều trị đang diễn ra thuận lợi và mở ra khả năng Bellingham có thể trở lại sớm hơn dự kiến.

Mbappe không thể đá trận lượt đi Champions League tiếp khách lớn Man City. Ảnh: EPA.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, trận lượt về tại Etihad vào ngày 17-3 có thể đánh dấu màn tái xuất của hai nhân tố quan trọng bậc nhất trong đội hình Real Madrid. Hiện tại, Mbappe và Bellingham ở quê nhà tại Pháp và Vương quốc Anh để tiếp tục theo dõi tình trạng chấn thương.

Cả hai cũng đã tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế khác nhằm có thêm đánh giá chuyên sâu về quá trình hồi phục. Đây là quy trình quen thuộc của Real Madrid khi xử lý các ca chấn thương phức tạp, nhằm đảm bảo cầu thủ nhận được phương án điều trị chính xác và phù hợp nhất trước khi trở lại sân cỏ.