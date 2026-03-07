Sốc chưa từng có: Nguy cơ hoãn World Cup 2026 07/03/2026 12:32

(PLO)- World Cup 2026 được lên lịch tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico đang đối diện một giả thuyết gây chú ý: giải đấu có thể bị hoãn nếu xung đột quân sự trên thế giới leo thang vượt tầm kiểm soát.

Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026) có nguy cơ hoãn do chiến sự leo thang ở Trung Đông và một số quốc gia lo ngại vấn đề an ninh tại Mỹ, Mexico. Dù vậy, theo các chuyên gia thể thao quốc tế, khả năng này hiện vẫn được đánh giá là rất thấp.

Giáo sư Simon Chadwick, chuyên gia kinh tế và quản trị thể thao nổi tiếng từng giữ vai trò giám đốc nghiên cứu liên quan đến World Cup 2022, cho rằng việc thay đổi lịch thi đấu của World Cup 2026 gần như là điều cực kỳ khó xảy ra. Ông nhấn mạnh rằng giải đấu chỉ còn khoảng ba tháng nữa là khởi tranh, nên việc dời sang năm sau sẽ tạo ra vô số rào cản từ khâu tổ chức, tài chính cho tới các yếu tố chính trị.

Theo Chadwick, việc chuẩn bị cho World Cup đã được triển khai trong nhiều năm với hệ thống hậu cần khổng lồ, từ cơ sở hạ tầng, bản quyền truyền hình cho đến kế hoạch du lịch và vận chuyển. Bất kỳ quyết định hoãn nào cũng có thể gây thiệt hại hàng chục tỷ USD và kéo theo những hệ lụy phức tạp cho nhiều bên liên quan.

Quá trình chuẩn bị cho Cúp thế giới 2026 vẫn đang tiến hành bình thường nhưng vẫn không loại trừ khả năng bị hoãn. Ảnh: EPA.

Dù vậy, chuyên gia của Đại học Leeds cũng cảnh báo rằng trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang căng thẳng, đặc biệt là xung đột leo thang giữa Iran và Israel, kịch bản hoãn giải vẫn không thể hoàn toàn loại trừ. Hiện tại, chiến sự chủ yếu tập trung tại khu vực Tây Á, với vùng Vịnh Ba Tư trở thành tâm điểm của căng thẳng.

Tình hình có thể thay đổi nếu chiến tranh lan rộng ra ngoài Trung Đông. Ông Chadwick cho rằng kịch bản đáng lo nhất là khi các cuộc tấn công mở rộng sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ, khiến nhiều quốc gia lớn phải trực tiếp tham chiến. Nếu điều đó xảy ra, các hoạt động hàng không quốc tế, chuỗi cung ứng năng lượng và hoạt động di chuyển toàn cầu có thể bị gián đoạn nghiêm trọng.

Ông cũng nhắc đến khả năng các cường quốc khác tham gia vào cuộc xung đột, bao gồm Nga, Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên - những quốc gia được xem là có quan hệ gần gũi với Iran. Khi nhiều bên cùng tham chiến, nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quy mô toàn cầu sẽ tăng lên đáng kể.

Messi và đồng đội Argentina hiện là đương kim vô địch World Cup. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Chadwick tin rằng chính quyền Mỹ sẽ phản đối mạnh mẽ bất kỳ đề xuất hoãn World Cup nào. Theo ông, Tổng thống Donald Trump khó chấp nhận việc giải đấu lớn nhất hành tinh bị dời lịch ngay trên đất Mỹ.

Ở thời điểm hiện tại, mọi kế hoạch tổ chức World Cup 2026 vẫn đang được tiến hành bình thường. Tuy vậy, những biến động khó lường của tình hình thế giới vẫn khiến nhiều người theo dõi sát sao khả năng xảy ra các kịch bản bất ngờ.