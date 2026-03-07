Phân tích pháp lý: FAM bít cửa kháng cáo vụ 7 cầu thủ nhập tịch 07/03/2026 12:23

(PLO)- Tương lai của liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau những rắc rối liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch sẽ ra sao?

Việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có ý nghĩa quan trọng đối với cơ quan bóng đá quốc gia này cùng 7 cầu thủ nhập tịch sai phạm.

FAM đã thất bại trong việc kháng cáo lên CAS trước khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vì làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch, bao gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces và Hector Hevel.

Luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman của Malaysia cho rằng quyết định của CAS thực chất là bước cuối cùng trong hệ thống pháp luật bóng đá. Phương án pháp lý duy nhất còn lại là FAM kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ, nhưng việc kháng cáo như vậy chỉ giới hạn nghiêm ngặt ở các vấn đề thủ tục.

Luật sư Hairul khẳng định quyết định của CAS đã đóng lại các con đường pháp lý để FAM thách thức các lệnh trừng phạt. "Quyết định của CAS là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc", ông Hairul tuyên bố.

FAM và bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng sau vụ sai phạm nhập tịch cầu thủ. ẢNH: NST

Luật sư Hairul cho rằng phán quyết này không chỉ đơn thuần là một kết luận pháp lý, mà còn là một tín hiệu cho thấy FAM cần tăng cường các cơ chế tuân thủ nội bộ và tiến hành một cuộc cải cách toàn diện có ý nghĩa để khôi phục niềm tin.

FAM hiện phải tập trung vào việc cải thiện công tác lập hồ sơ, đăng ký và giám sát thủ tục để tránh những vi phạm điều lệ của FIFA trong tương lai, đặc biệt là liên quan đến tư cách tham gia của cầu thủ.

Quyết định của CAS cũng đã thu hút sự chú ý của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tổ chức hiện đang xem xét vấn đề này để xác định cách thức Malaysia nên hành xử trong các giải đấu cấp châu lục. Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul, cho biết liên đoàn đã ghi nhận những phát hiện của CAS.

Khả năng lớn nhất là AFC sẽ hủy bỏ 2 trận thắng của Malaysia trước tuyển Việt Nam (4-0) và Nepal (2-0) ở vòng loại Asian Cup 2027 và xử thua họ 0-3, những trận mà họ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai phạm. Điều này đồng nghĩa Việt Nam sẽ chắc chắn là đội dẫn đầu bảng và giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, bất chấp kết quả trận đấu cuối cùng vòng loại gặp Malaysia vào ngày 31-3 sẽ ra sao.

Dư luận cũng đồn đoán một khả năng khác là AFC sẽ loại Malaysia hoàn toàn khỏi vòng loại Asian Cup 2027, đồng nghĩa 5 trận đấu vừa qua ở vòng bản của đội tuyển Malaysia sẽ bị hủy bỏ, hoặc Malaysia bị cấm tham gia mọi giải đấu một thời gian. Tuy nhiên, khả năng này rất khó xảy ra nếu dựa theo phán quyết của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thời gian qua.

Theo đó, FIFA chỉ phạt tiền FAM, còn 7 cầu thủ bị cấm thi đấu 1 năm kèm tiền phạt. Ngoài ra, FIFA cũng hủy bỏ kết quả 3 trận đấu giao hữu của tuyển Malaysia và xử thua 0-3. FIFA không hề đưa ra án phạt cấm tuyển Malaysia tham dự các giải đấu của họ.

Ngày 28-1 vừa qua, toàn bộ ban chấp hành của FAM đã từ chức, một động thái được nhiều người cho là nỗ lực nhằm cho phép xem xét độc lập và cải cách cấu trúc quản trị của FAM sau vụ bê bối liên quan đến các cầu thủ nhập tịch.