Sir Alex Ferguson nói MU phải đóng cửa nhốt và ép Maguire ký hợp đồng 07/03/2026 07:29

(PLO)- Nhận định của HLV huyền thoại Manchester United Sir Alex Ferguson về Harry Maguire đã cho Michael Carrick biết tất cả những gì cần biết.

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson thực sự nghĩ gì về Harry Maguire khi hợp đồng của anh với Manchester United sắp hết hạn? Sir Alex Ferguson đã bày tỏ rõ quan điểm của mình về Harry Maguire khi Manchester United đang cân nhắc có nên gia hạn hợp đồng với hậu vệ người Anh này hay không.

Hợp đồng của Maguire với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này và mặc dù đã có những tín hiệu tích cực về việc anh gia hạn hợp đồng tại Old Trafford, nhưng đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết. Trung vệ 33 tuổi người Anh đã dành phần lớn mùa giải ngồi ngoài để hồi phục chấn thương nhưng đã trở thành một nhân tố quan trọng kể từ khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền của MU vào tháng Giêng.

Maguire đã được phép đàm phán với các CLB khác kể từ tháng Giêng, và đã từ chối lời đề nghị từ CLB mới của HLV Brendan Rodgers tại Saudi Arabia là Al Qadsiah, và AC Milan trong năm nay. Tình hình trở nên phức tạp hơn bởi thực tế chưa rõ ai sẽ dẫn dắt MU bước vào mùa giải tới.

Sir Alex Ferguson đánh giá rất cao Maguire. ẢNH: MIRROR/GETTY

Michael Carrick đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này sau khởi đầu xuất sắc, mặc dù Manchester United sẽ có nhiều lựa chọn vào mùa hè, khi một số HLV nổi tiếng sẽ xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng.

Maguire đã có một người ủng hộ có tầm ảnh hưởng tại Old Trafford, đó chính là Ferguson, người đã ngưỡng mộ cầu thủ này kể từ khi xem anh thi đấu cho Sheffield United tại FA Youth Cup. Khi đó, cầu thủ trẻ Maguire đã bị chấn động não trong trận đấu với đội trẻ của Manchester United và phải nằm viện qua đêm.

Tuy nhiên, tâm trạng của Maguire đã được cải thiện nhờ một cuộc gọi bất ngờ từ Sir Alex Ferguson. Trong cuộc trò chuyện, vị HLV huyền thoại người Scotland đã nói với Maguire rằng anh có đủ tố chất để vươn lên đỉnh cao, đồng thời hỏi thăm sức khỏe của anh. Ông cũng nói họ sẽ hiểu nhau hơn nhiều trong những năm tới.

Năm 2018, 5 năm sau khi giải nghệ, Fergie một lần nữa thể hiện rõ quan điểm của mình khi Manchester United nỗ lực chiêu mộ Harry Maguire sau những màn trình diễn xuất sắc của anh tại World Cup, nơi đội tuyển Anh lọt vào bán kết.

Khi được hỏi về cuộc chiến giành chữ ký của Maguire, HLV huyền thoại người Scotland Ferguson đã tiết lộ với một người thân tín rằng: "Họ (lãnh đạo Manchester United) nên đưa cậu ta (Harry Maguire) vào phòng họp và không cho ra ngoài cho đến khi cậu ta được ký hợp đồng!".

Maguire đang có phong độ ổn định tại MU. ẢNH: AMA

Gần đây, Harry Maguire lại phải đối mặt với những vấn đề khác sau khi bản án về tội hành hung và hối lộ của anh được giữ nguyên, sáu năm sau khi Maguire bị cảnh sát bắt ở Hy Lạp. Maguire đã nhận án tù treo 15 tháng sau phán quyết có tội của tòa án Hy Lạp.

Maguire bị buộc tội hành hung không nghiêm trọng, chống lại lệnh bắt giữ và cố gắng hối lộ sau một vụ việc xảy ra trên đảo Mykonos vào tháng 8 năm 2020. Sau khi bị kết tội về cả ba tội danh, Maguire dự định kháng cáo bản án, trong khi luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái và anh tuyên bố quyết lấy lại danh dự. Maguire không xuất hiện tại tòa và vẫn thi đấu trong trận thua 2-1 của Manchester United trước Newcastle tại Premier League.