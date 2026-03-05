MU thua sốc Newcastle 10 người, Carrick nói lời cay đắng 05/03/2026 12:08

(PLO)- MU đã phải nhận một thất bại gây nhiều thất vọng khi để Newcastle United đánh bại với tỷ số 2-1 trong thế 10 chống 11 tại giải Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng ngày 5-3.

Trận đấu trên sân St James’ Park trở nên đặc biệt đáng chú ý khi MU không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp hai, dù Newcastle đã mất một cầu thủ từ cuối hiệp một.

Bước ngoặt của trận đấu đến khi Jacob Ramsey bên phía Newcastle nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân trước giờ nghỉ. Thế nhưng, lợi thế quân số lại không giúp Manchester United tạo ra sự khác biệt. Ngược lại, đội chủ nhà mới là bên vươn lên dẫn trước khi Anthony Gordon thực hiện thành công quả phạt đền, khiến hàng thủ MU rơi vào thế bị động.

Manchester United kịp đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ngay trước khi hiệp một khép lại. Casemiro ghi bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ, giúp đội khách có thêm hy vọng trong hiệp hai khi đối thủ chỉ còn 10 người trên sân. Tuy vậy, những gì diễn ra sau đó lại khiến người hâm mộ MU thất vọng.

Casemiro gỡ hòa cho MU nhưng đồng đội của anh lại để thua. Ảnh: EPA.

Dù kiểm soát bóng và có thời gian tổ chức tấn công nhiều hơn, đội bóng thành Manchester không thể tận dụng cơ hội để định đoạt trận đấu. Newcastle phòng ngự kiên cường và chờ đợi thời cơ phản công.

Đến những phút cuối trận, William Osula, cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị, bất ngờ trở thành người hùng. Anh tung cú sút cong tuyệt đẹp đánh bại thủ môn Senne Lammens, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Sau trận đấu, HLV Michael Carrick thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò khi trả lời phỏng vấn TNT Sports. Ông cho rằng đội bóng đã kiểm soát thế trận trong nhiều thời điểm, nhưng Newcastle xứng đáng được ghi nhận với cách họ thi đấu.

HLV Carrick thất vọng với cầu thủ MU. Ảnh: EPA.

HLV Carrick nhấn mạnh rằng thất bại này không thể được biện minh bằng việc đối thủ chơi thiếu người. Theo ông, vấn đề nằm ở chính màn trình diễn của Manchester United, khi các cầu thủ không thể hiện đúng khả năng. Nhà cầm quân người Anh cho rằng toàn đội phải cùng chịu trách nhiệm cho kết quả đáng thất vọng này.

Đây cũng là trận thua đầu tiên của Carrick kể từ khi ông tạm thời dẫn dắt Manchester United trong chuỗi tám trận gần đây. Trước đó, đội bóng giành được sáu chiến thắng và một trận hòa, tạo nên giai đoạn thi đấu khá tích cực.

Kết quả này khiến cuộc đua ở nhóm đầu bảng trở nên căng thẳng hơn. Manchester United hiện vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, nhưng số điểm của họ đã ngang bằng với Aston Villa. Ông thầy trẻ Carrick hy vọng đội bóng sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ trong trận đấu tiếp theo để tránh những cú sảy chân tương tự.