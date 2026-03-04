MU chấp nhận thiệt hại 74 triệu bảng khi bán Rashford 04/03/2026 07:01

Marcus Rashford từng nằm trong tầm ngắm của Paris Saint-Germain (PSG), với lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng Anh, nhưng hiện tại, tiền đạo người Anh được cho là sẽ gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng dài hạn vào mùa hè với giá dưới 30 triệu bảng. Theo đó, tờ Mirror (Anh) bình luận, MU chấp nhận thiệt hại 74 triệu bảng khi bán Rashford.

Marcus Rashford đang tiến gần đến việc chuyển đến Barcelona, ​​đội bóng sẵn sàng trả khoản phí để biến hợp đồng cho mượn của anh thành hợp đồng mua đứt, nhưng mức giá này thấp hơn hơn 70 triệu bảng Anh so với yêu cầu trước đây của Manchester United.

Cầu thủ người Anh đã chuyển đến Tây Ban Nha vào mùa hè với hợp đồng cho mượn bao gồm điều khoản phí chuyển nhượng 26 triệu bảng Anh nếu đội bóng xứ Catalan muốn mua đứt anh. Các nguồn tin cho biết Barcelona sẽ trả số tiền đó để mua đứt Rashford.

MU chấp nhận thiệt hại lớn khi bán Rashford cho Barca. ẢNH: Judit Cartiel

Rashford đã thuộc biên chế của Manchester United từ khi còn nhỏ và đã trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp tại Old Trafford. Thời gian của anh tại Manchester United có vẻ ảm đạm khi HLV Ruben Amorim còn dẫn dắt, và ngay cả sau khi ông bị sa thải, "quỷ đỏ" cũng không có kế hoạch đưa anh trở lại.

Nhưng theo tờ Sport (Tây Ban Nha), 26 triệu bảng Anh mà Barcelona sẵn sàng trả vẫn còn kém xa so với mức giá hơn 100 triệu bảng Anh mà Thomas Tuchel từng muốn PSG bỏ ra để chiêu mộ Rashford khi ông còn dẫn dắt đại gia bóng đá Pháp này.

Trở lại năm 2020, HLV người Đức đang dẫn dắt PSG và đã chứng kiến ​​Rashford thể hiện bản lĩnh thép khi ghi bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút bù giờ, giúp Manchester United loại PSG ở Champions League ngay trên sân khách Parc des Princes.

Tờ Independent (Anh) đưa tin vào thời điểm đó rằng Tuchel đã coi Rashford là ưu tiên hàng đầu trước mùa giải mới. MU chỉ chấp nhận mức giá trên 100 triệu bảng và HLV của PSG nỗ lực thuyết phục ban lãnh đạo rằng Rashford xứng đáng với số tiền đó. Trong các cuộc thảo luận, HLV hiện tại của đội tuyển Anh Tuchel cho rằng mọi người "không nhận ra Rashford thực sự là một cầu thủ giỏi đến mức nào".

Người ta đã so sánh Rashford với Kylian Mbappe và một số người ở PSG coi Rashford là người bổ sung hoàn hảo - hoặc thậm chí là người thay thế lâu dài - cho nhà vô địch World Cup 2018 người Pháp trong bối cảnh liên tục có tin đồn Mbappe sẽ chuyển đến Real Madrid - một thương vụ mà cuối cùng anh đã thực hiện.

HLV của đội tuyển Anh Thomas Tuchel mê mẫn Rashford vào thời điểm ông còn dẫn dắt PSG. ẢNH: MIRROR/GETTY

PSG không bao giờ có được cầu thủ mình muốn và Rashford đã chứng tỏ là một ngôi sao lớn trong mùa giải đó, ghi được 21 bàn thắng cho MU. Rashford đã vượt qua thành tích đó hai năm sau, khi dưới thời Erik ten Hag, anh đạt mốc 30 bàn thắng lần duy nhất trong sự nghiệp của mình.

Trước và sau năm thi đấu sung mãn đó, Rashford khá im lặng, thậm chí không ghi được đến 10 bàn thắng ở ba trong năm mùa giải sau khi PSG bày tỏ sự quan tâm. MU giờ đây có thể đã chấp nhận sự ra đi của Rashford khi đã xây dựng được hàng công hoàn toàn mới với Sesko, Cunha và Mbeumo đang chơi cực hay, nhưng họ sẽ phải chấp nhận khoản lỗ khổng lồ 74 triệu bảng Anh so với số tiền họ có thể thu về khi bán Rashford, tờ Mirror bình luận cuối bài viết.