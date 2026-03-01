8 cầu thủ vắng mặt trong trận MU tiếp đối thủ khó chịu Crystal Palace 01/03/2026 13:58

(PLO)- Cuộc chạm trán giữa MU và Crystal Palace trên sân Old Trafford tối 1-3 dự báo sẽ rất căng thẳng, khi cả hai đội đều bước vào trận đấu với danh sách chấn thương dài.

Tổng cộng có đến tám cầu thủ vắng mặt, khiến bài toán nhân sự trở thành yếu tố quyết định cục diện ở trận MU tiếp khách Crystal Palace. Thực tế MU đang có lợi thế nhất định khi không phải tham dự bất kỳ cúp châu Âu nào mùa này. Việc chỉ tập trung vào đấu trường quốc nội giúp thầy trò Michael Carrick có thêm thời gian hồi phục và chuẩn bị chiến thuật. Trong khi đó, Crystal Palace vừa trải qua trận đấu tại Champions League hồi giữa tuần, điều chắc chắn ảnh hưởng đến thể lực của các trụ cột.

Dù vừa giành chiến thắng trước Everton, “Quỷ đỏ” vẫn phải trả giá bằng những vấn đề thể trạng. Lisandro Martinez gặp chấn thương nhẹ và phải bỏ dở trận đấu. Patrick Dorgu cũng chưa thể trở lại sau chấn thương trước đó ở cuộc đối đầu Arsenal.

HLV Carrick cập nhật tình hình trên MUTV rằng Dorgu cần thêm vài tuần để đạt trạng thái tốt nhất, nhưng quá trình hồi phục đang diễn ra tích cực. Với Martinez, ông tỏ ra lạc quan hơn khi cho biết trung vệ người Argentina có thể tái xuất trong ít ngày tới, tùy vào kết quả đánh giá cuối cùng của đội ngũ y tế.

Dorgu không thể góp mặt trong đội hình MU. Ảnh: EPA.

Matthijs de Ligt cũng chắc chắn vắng mặt do chấn thương lưng. HLV Carrick thừa nhận tốc độ hồi phục của trung vệ người Hà Lan chậm hơn dự kiến, dù anh vẫn đang đi đúng hướng. Mason Mount tiếp tục ngồi ngoài sau bốn trận liên tiếp vắng mặt. Tiền vệ này đã bắt đầu trở lại tập luyện, nhưng trận gặp Palace có thể đến quá sớm.

Bên kia chiến tuyến, HLV Oliver Glasner cũng phải đau đầu tính toán nhân sự. Jean-Philippe Mateta vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối, và khả năng ra sân gần như không có. Ông Glasner hy vọng tiền đạo người Pháp sẽ sẵn sàng trong khoảng hai hoặc ba tuần tới.

Jefferson Lerma dính chấn thương gân kheo trong trận gặp Burnley và dự kiến nghỉ khoảng ba tuần. Eddie Nketiah gặp trục trặc trong quá trình hồi phục, còn Cheick Doucoure nhiều khả năng cũng không thể góp mặt. Những tổn thất này khiến Palace thiếu đi nhiều lựa chọn ở cả tuyến giữa lẫn hàng công.

Crystal Palace không có đội hình mạnh nhất đối đầu MU. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, tinh thần của đội bóng thành London đang lên cao sau khi loại Zrinjski Mostar ở vòng play off Conference League. Hậu vệ Maxence Lacroix đánh dấu màn trở lại bằng một bàn thắng, cho thấy anh đã bình phục chấn thương cơ khép háng. HLV Glasner cho biết tình trạng của Lacroix hiện khá ổn, song ông vẫn phải cân nhắc kỹ liệu cầu thủ này có đủ sức thi đấu hai trận trong vòng ba ngày hay không.

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội trước giờ bóng lăn nằm ở quỹ thời gian nghỉ ngơi. MU có trọn một tuần chuẩn bị, trong khi Palace phải phân bổ thể lực hợp lý sau chuyến làm khách ở đấu trường châu Âu. Điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ và cường độ thi đấu tại Old Trafford.

HLV Carrick thừa nhận việc nhiều trụ cột chấn thương là điều đáng tiếc, nhưng ông nhấn mạnh bóng đá luôn tồn tại những rủi ro như vậy. Chiến lược gia tạm quyền tin rằng chiều sâu đội hình và lợi thế sân nhà sẽ giúp MU vượt qua thử thách.