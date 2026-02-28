Thống kê kinh ngạc: Newcastle rộng cửa vô địch Champions League hơn 2 đội bóng lớn 28/02/2026 14:00

(PLO)- Thống kê đáng kinh ngạc cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp trong lễ bốc thăm Champions League và hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu có ít cơ hội vô địch Champions League hơn cả Newcastle!

Lễ bốc thăm vòng 16 đội Champions League hôm thứ Sáu diễn ra quá mất cân bằng khi tất cả các đội từng vô địch giải đấu này trong thập kỷ qua đều nằm cùng một nhánh đấu. Điều đó cho thấy Newcastle còn rộng cửa vô địch Champions League hơn 2 đội bóng lớn khác của châu Âu.

Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Munich và Liverpool - sáu đội bóng lớn của châu Âu từng vô địch Champions League kể từ năm 2016 - đều bất ngờ nằm ​​ở cùng một nhánh đấu.

Với con đường như mơ đến trận chung kết, Arsenal hiện là ứng cử viên sáng giá nhất theo các nhà cái để nâng cao chiếc cúp Champions League lần đầu tiên trong lịch sử CLB vào tháng 5 tới. Arsenal đã bốc thăm gặp Bayer Leverkusen ở vòng 16 đội vào tháng tới, trước khi có khả năng chạm trán Sporting Lisbon hoặc đội bóng gây bất ngờ mùa này là Bodo/Glimt ở tứ kết.

Barcelona, ​​đội đã vô địch Champions League năm 2015, là một trong bốn đội mà Arsenal có thể gặp ở bán kết, nhưng trước tiên đội bóng xứ Catalan phải vượt qua vòng 16 đội gặp Newcastle và trận tứ kết với Tottenham hoặc đối thủ trong nước là Atletico Madrid.

PSG đăng quang Champions League mùa trước. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Ở nhánh đấu khó khăn hơn, Chelsea sẽ đối đầu với đương kim vô địch Champions League PSG ở vòng 16 đội - trận tái đấu chung kết FIFA Club World Cup đầu tiên mùa hè năm ngoái - và Liverpool sẽ lại chạm trán Galatasaray sau khi để thua họ 1-0 ở vòng bảng.

Trong khi đó, Manchester City đã bốc thăm phải đối đầu với Real Madrid ở vòng 1/8, đánh dấu cuộc gặp gỡ thứ sáu giữa hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu kể từ mùa giải 2020 - 2021. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League có hai đội đối đầu nhau ở vòng loại trực tiếp trong 5 mùa giải liên tiếp.

Nếu đánh bại Real Madrid, như họ đã làm với tỷ số 1-0 ở vòng bảng hồi tháng 12 năm ngoái, Man City sẽ đối đầu với Atalanta hoặc Bayern Munich, đội được dự đoán sẽ gặp Arsenal trong trận chung kết tại Budapest theo dự đoán của OPTA.

Đáng chú ý, do kết quả bốc thăm không cân bằng, Newcastle được đánh giá có cơ hội vô địch cao hơn cả hai đội bóng lớn châu Âu là PSG và Real Madrid với 4,66%. Đương kim vô địch PSG chỉ có 4,64% bảo vệ thành công danh hiệu, còn đội bóng nhiều lần vô địch châu Âu nhất lịch sử Real Madrid chỉ có 4,64% nâng cao chiếc cúp danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa này.

Theo siêu máy tính của OPTA, Arsenal có tới 27,4% cơ hội nâng cao chiếc cúp Champions League, tiếp theo là Bayern Munich (14,28%), Liverpool (12,83%) và Manchester City (10,79%).

Arsenal rơi vào nhánh dễ thở và có cơ hội vô địch cao nhất. ẢNH: AFP/GETTY

HLV Mikel Arteta của Arsenal vui mừng khẳng định đội bóng của ông "xứng đáng" có được con đường dễ dàng hơn sau khi đứng đầu ở vòng bảng với thành tích hoàn hảo toàn thắng 8 trận. "Chúng tôi rất hào hứng được thi đấu vòng tiếp theo", HLV người Tây Ban Nha Arteta nói kết quả bốc thăm hôm thứ Sáu, "Chúng tôi đã xứng đáng với điều đó.

Chúng tôi có quyền ở vị thế mạnh mẽ với những gì đã làm được ở vòng bảng, và thế là xong. Và bây giờ chúng tôi cần bắt đầu phân tích họ (Bayer Leverkusen) và tìm cách để chơi tốt hơn họ, để cố gắng vượt qua vòng đấu này".

Khi được hỏi liệu chặng đường phía trước có khiến ông hào hứng không, HLV Mikel Arteta của Arsenal nói thêm: "Vâng, chúng tôi thực sự rất hào hứng. Rõ ràng, việc đứng đầu bảng và cách mà toàn đội liên tục thể hiện phong độ tốt mang lại cho chúng tôi rất nhiều hy vọng và suy nghĩ tích cực về những gì sắp tới".