Thông tin cập nhật về hợp đồng mới của Mainoo với MU 26/02/2026 13:23

(PLO)- Thông tin cập nhật về hợp đồng mới của Mainoo với MU khi một người đồng đội của anh đã quyết định rời đội chủ sân Old Trafford vào mùa hè.

Kobbie Mainoo sắp đưa ra quyết định về tương lai lâu dài của mình tại MU, khi một trong những đồng đội của anh tại "Quỷ đỏ" đã xác nhận sẽ rời đội chủ sân Old Trafford. Bây giờ, tờ Sun Sports (Anh) đã đưa ra thông tin cập nhật về hợp đồng mới của Mainoo với MU.

Theo đó, Kobbie Mainoo vẫn chưa được Manchester United đề nghị gia hạn hợp đồng, trong bối cảnh đội bóng đang đứng trước nguy cơ mất đi 2 tiền vệ chủ chốt. Cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ Quỷ đỏ này có hợp đồng đến mùa hè năm 2027.

Nhưng tương lai của Mainoo tại Old Trafford đã bị đặt dấu hỏi trong những mùa giải gần đây. Mainoo đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của MU cách đây hơn một năm, đồng thời anh cũng yêu cầu được rời CLB theo dạng cho mượn, sau khi nhận thấy cơ hội ra sân của mình giảm sút dưới thời HLV Ruben Amorim.

Mainoo nhiều khả năng sẽ ở lại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mặc dù Mainoo đã lấy lại được vị trí trong đội hình chính thức dưới thời HLV Michael Carrick, các cuộc đàm phán về việc gia hạn hợp đồng được cho là đang bế tắc. Theo tờ Sun Sports, ban lãnh đạo MU vẫn chưa chính thức nối lại các cuộc thảo luận về hợp đồng mới với Mainoo.

Tuy nhiên, Sun Sports khẳng định, Kobbie Mainoo, 20 tuổi, vẫn rất muốn ở lại MU, sau khi đã có 92 lần ra sân cho đội bóng kể từ khi được lên đội một vào mùa giải 2022 - 2023. MU cũng rất muốn giữ chân Mainoo, nhất là khi tiền vệ Casemiro đã tuyên bố sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này.

Có điều khoản cho phép Manchester United gia hạn hợp đồng với Casemiro thêm một mùa giải nữa, nhưng Manchester United đã xác nhận sẽ không kích hoạt điều khoản đó. Quyết định này đã cho cầu thủ 34 tuổi người Brazil đủ thời gian để cân nhắc những bước đi tiếp theo của mình.

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS đã trở thành một lựa chọn đối với Casemiro, khi anh đã đi nghỉ ở Florida và bay đến Miami hồi đầu tháng này. Vợ của Casemiro là Ana cũng có mặt ở Las Vegas.

Và trong khi việc chuyển đến Mỹ có thể nằm trong kế hoạch, cầu thủ người Brazil cũng đang cân nhắc việc ở lại châu Âu. Casemiro vẫn còn một căn nhà ở Madrid, trong khi các nguồn tin cho rằng chuyển đến Serie A có thể là một lựa chọn khác. Nếu làm vậy, Casemiro sẽ nối gót người đồng đội cũ ở Real Madrid là Luka Modric, người đã gia nhập AC Milan vào đầu mùa giải.

Casemiro và Mainoo đang chơi rất ăn ý ở hàng tiền vệ MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

“Tôi sẽ luôn mang Manchester United theo mình suốt cuộc đời”, Casemiro nói khi việc anh rời Old Trafford vào mùa hè này được xác nhận, “Ngay từ ngày đầu tiên bước chân đến sân vận động tuyệt đẹp này, tôi đã cảm nhận được niềm đam mê của Old Trafford và tình yêu mà giờ đây tôi chia sẻ với những người hâm mộ dành cho CLB đặc biệt này.

Chưa đến lúc nói lời tạm biệt; còn rất nhiều kỷ niệm nữa để tạo nên trong bốn tháng tới. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để cùng nhau chiến đấu; như mọi khi, tôi sẽ tập trung toàn bộ sức lực để giúp Manchester United thành công".

Bất kể tương lai của Casemiro và Mainoo ra sao, Manchester United chắc chắn sẽ chiêu mộ một tiền vệ mới trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.