Mbappe tái xuất, Man City đối mặt cơn ác mộng Real Madrid 17/03/2026 11:19

(PLO)- Real Madrid đang tiến rất gần chiếc vé vào tứ kết Champions League và tin vui lớn nhất với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là sự trở lại của Kylian Mbappe.

Tiền đạo người Pháp đã bình phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng ra sân trong trận lượt về của Real Madrid vòng 16 đội gặp Manchester City tại sân Etihad vào rạng sáng 17-3.

Mbappe trước đó buộc phải ngồi ngoài trong trận lượt đi khi Real Madrid giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân nhà Bernabeu. Dù vắng ngôi sao tấn công số một, đội bóng Tây Ban Nha vẫn tạo được lợi thế rất lớn trước nhà đương kim vô địch nước Anh.

HLV Alvaro Arbeloa xác nhận tiền đạo 25 tuổi đã hoàn toàn bình phục và có thể góp mặt trong đội hình. Ông cho biết bản thân rất háo hức được chứng kiến Mbappe trở lại thi đấu, đặc biệt là khi cầu thủ này đang duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Mùa giải năm nay, Mbappe đã có tới 38 pha lập công sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Đại diện Tây Ban Nha chiếm lợi thế cực lớn trước trận tái đấu Man City tại vòng 16 đội Champions League. Ảnh: EPA.

Theo Arbeloa, sự hiện diện của chân sút người Pháp sẽ mang lại sức mạnh lớn cho Real Madrid, nhất là trong một trận đấu căng thẳng như cuộc đối đầu với Manchester City tại chảo lửa Etihad.

Bên cạnh tin vui từ Mbappe, Real Madrid cũng đón sự xuất hiện của Jude Bellingham trong chuyến hành quân tới Manchester. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo nên chưa thể ra sân ở trận đấu này. HLV Arbeloa cho biết Bellingham chủ động đi cùng toàn đội để tiếp thêm tinh thần cho các đồng đội. Ông đánh giá cao vai trò lãnh đạo của tiền vệ trẻ này trong phòng thay đồ, đặc biệt trong các cuộc họp đội và những khoảnh khắc quan trọng giữa trận.

Với lợi thế ba bàn từ lượt đi, Real đang được đánh giá rất cao trong việc loại Manchester City khỏi Champions League mùa này. Nếu điều đó xảy ra, đây là mùa thứ ba liên tiếp đội bóng Tây Ban Nha khiến đại diện nước Anh phải dừng bước tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Rudiger cùng đồng đội muốn cho Man City dừng cuộc chơi. Ảnh: EPA.

Trước trận đấu quyết định, hậu vệ Antonio Rudiger cũng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất của Real Madrid là hạn chế tầm ảnh hưởng của Erling Haaland. Theo trung vệ người Đức, tiền đạo của Man City vẫn là một trong những chân sút nguy hiểm nhất thế giới, dù gần đây phong độ của anh có phần chững lại.

Rudiger thừa nhận anh rất thích những cuộc đối đầu trực tiếp với các tiền đạo hàng đầu như Haaland. Với thể hình mạnh mẽ và lối chơi giàu sức mạnh, trung vệ này tin rằng những pha tranh chấp quyết liệt sẽ là điểm nhấn đáng chờ đợi của trận đấu.

Trước thềm cuộc đối đầu lớn, Rudiger cũng lên tiếng về tranh cãi gần đây với hậu vệ Diego Rico của Getafe. Cầu thủ người Đức cho rằng tình huống va chạm đã bị phóng đại quá mức, dù anh thừa nhận lối chơi của mình luôn khá quyết liệt. Theo Rudiger, anh thi đấu máu lửa nhưng vẫn hiểu rõ giới hạn của bản thân trên sân.