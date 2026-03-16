Sốc: AFC chỉ rõ “bệnh” của bóng đá Malaysia 16/03/2026 12:38

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa nhận một đánh giá thẳng thắn từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sau cuộc kiểm toán nội bộ kéo dài gần một tháng.

Theo kết luận của AFC, trở ngại lớn nhất đang kìm hãm sự phát triển của bóng đá Malaysia không nằm ở tiền bạc, nhân sự hay các thủ tục hành chính. Gốc rễ vấn đề được cho là xuất phát từ chính văn hóa vận hành của tổ chức.

Phó Tổng thư ký AFC Vahid Kardany cho biết nhóm kiểm toán đã nhận diện rõ ràng yếu tố cốt lõi gây ra nhiều khó khăn trong bộ máy FAM. Ông nhấn mạnh rằng nếu phải tóm gọn trong một từ, đó chính là “văn hóa”. Theo Kardany, cách vận hành hiện tại của FAM mang nặng tính tuân thủ, nơi mọi người quen làm việc theo những khuôn mẫu cố định đã tồn tại từ lâu. Điều này khiến bộ máy trở nên thiếu linh hoạt và khó thích nghi với những thay đổi cần thiết.

Ông Vahid Kardany cho rằng trong những tổ chức bóng đá thành công, văn hóa kiểu này hiếm khi tồn tại. Khi mọi người mặc định rằng mọi việc phải được thực hiện theo cùng một cách, sự sáng tạo và cải tiến thường bị hạn chế. Vì vậy, nếu FAM muốn cải thiện hiệu quả hoạt động, sự thay đổi trong cách suy nghĩ và hành xử của tổ chức là điều không thể tránh khỏi.

AFC nhận diện kỹ lưỡng làng bóng Malaysia. Ảnh: TAFC.

Cuộc đánh giá của AFC được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Đánh giá Kiểm toán Chất lượng. Nhóm chuyên gia gồm gần 20 người đã tiến hành rà soát sâu rộng toàn bộ cấu trúc quản trị và hệ thống vận hành của FAM. Các nội dung được xem xét trải dài từ điều lệ tổ chức, quy trình mua sắm, hệ thống tài chính cho đến cơ cấu nhân sự và cơ chế ra quyết định.

Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm toán đã nghiên cứu gần 100 bộ hồ sơ hoạt động thuộc nhiều bộ phận khác nhau như tài chính, tiếp thị, pháp lý và hành chính. Bên cạnh đó, AFC cũng tổ chức nhiều buổi trao đổi trực tiếp với các nhân viên và lãnh đạo các phòng ban của FAM để hiểu rõ hơn về thực trạng nội bộ.

Theo Vahid Kardany, nhiều thành viên trong FAM đã thể hiện thái độ cởi mở khi thảo luận về những vấn đề tồn tại. Họ thừa nhận rằng bộ máy hiện tại cần được cải tổ để phù hợp với yêu cầu phát triển của bóng đá hiện đại.

Đội tuyển Malaysia đang gặp rắc rối về ngoại binh nhập tịch không hợp lệ. Ảnh: TAFC.

Trong giai đoạn tiếp theo, AFC dự kiến mở rộng việc tham vấn sang các thành phần khác của hệ sinh thái bóng đá Malaysia. Những lĩnh vực được xem xét sẽ bao gồm Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia, hệ thống giải đấu trong nước và hoạt động của các đội tuyển quốc gia.

Dù chỉ ra nhiều điểm cần cải thiện, Kardany cho rằng tình hình tại FAM không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu. Theo ông, khi văn hóa tổ chức được điều chỉnh theo hướng tích cực hơn, nhiều vấn đề khác trong bộ máy sẽ dần được tháo gỡ.