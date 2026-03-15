Iran lên tiếng về 3 cầu thủ xin tị nạn ở Úc trở về nước 15/03/2026 12:19

(PLO)- Ba thành viên khác của đội tuyển bóng đá nữ Iran trở về Iran sau khi nộp đơn xin tị nạn tại Úc - trong khi chính quyền đưa ra phản hồi.

Ba thành viên khác của đội tuyển bóng đá nữ Iran đã thay đổi ý định và quyết định trở về Iran. Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke đã xác nhận quyết định gây sốc này vào sáng Chủ nhật (15-3), tiết lộ rằng các cầu thủ không còn muốn ở lại Úc nữa.

“Qua một đêm, ba thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Iran đã quyết định cùng các đồng đội trở về Iran”, ông Burke cho biết trong một tuyên bố, “Sau khi thông báo với các quan chức Úc về quyết định của mình, các cầu thủ đã được tạo nhiều cơ hội để thảo luận về các lựa chọn của họ".

3 tuyển thủ nữ Iran Zahra Soltan Meshkehkar, Mona Hamoudi và Zahra Sarbali ban đầu được Úc cấp thị thực nhân đạo sau khi có những lo ngại về sự an toàn của họ nếu họ trở về Iran.

Tuyển nữ Iran tại Asian Cup 2026. ẢNH: AFP

Các tuyển thủ nữ Iran đã giữ im lặng trong lúc quốc ca được vang lên trong trận đấu mở màn giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup 2026) gặp Hàn Quốc vào ngày 2-3 tại Úc. Điều này dẫn đến việc họ bị chỉ trích dữ dội ở quê nhà Iran – bị truyền thông gán cho biệt danh "kẻ phản bội trong chiến tranh".

Tờ Sun Sports (Anh) đưa tin, một cầu thủ được cho là đã nhận được một tin nhắn thoại rùng rợn từ mẹ mình với nội dung: “Đừng quay lại (Iran)… họ sẽ giết con". Một thông điệp khác được gia đình một cầu thủ lén chuyển từ Iran về cho đội có nội dung: "Các bạn cần phải ở lại". Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo rằng nhóm này “rất có thể sẽ bị giết” nếu họ được phép trở về Iran.

Tuy nhiên, Bộ Thể thao Iran sau đó đã công khai hoan nghênh quyết định của các cầu thủ nữ. Bộ thể thao Iran cho biết trong một tuyên bố: "Tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Iran đã đánh bại âm mưu của kẻ thù nhằm vào đội tuyển này".

Hãng thông tấn Tasnim (Iran), có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đưa tin các cầu thủ nữ Iran hiện đang trên đường đến Kuala Lumpur, Malaysia, nơi họ sẽ hội quân với phần còn lại của đội trước khi trở về nước.

Nguồn tin cho biết các cầu thủ sẽ sớm cảm nhận được "vòng tay ấm áp của gia đình và quê hương sau khi rút đơn xin tị nạn ở Úc". Thông báo cho biết thêm những người phụ nữ này đã chống lại “cuộc chiến tranh tâm lý, tuyên truyền quy mô lớn và những lời đề nghị quyến rũ”.

Zahra Soltan Meshkehkar, Mona Hamoudi, and Zahra Sarbali được cấp thị thực ở lại Úc. ẢNH: SUN SPORTS

Điều này có nghĩa là, trong số bảy cầu thủ nữ Iran ban đầu nói họ muốn ở lại Úc, chỉ còn lại ba người. 2 nữ cầu thủ Iran Hamoudi và Sarbali đã bỏ trốn khỏi một khách sạn ở Gold Coast vào thứ Hai tuần trước. Cả hai đã lẻn ra khỏi tầm kiểm soát của đội tuyển Iran trước khi được Cảnh sát Liên bang Úc đưa đến một nơi an toàn .

Meshkehkar, một thành viên trong ban kỹ thuật của đội, đã gia nhập cùng họ vào ngày hôm sau. Cuối cùng thì đội Iran cũng đã hát quốc ca trong hai trận đấu cuối cùng trước khi bị loại khỏi Asian Cup, với 3 thất bại ở vòng bảng.