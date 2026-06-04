Đội tuyển Iran thi đấu không có khán giả 04/06/2026 12:38

(PLO)- Đội tuyển Iran sẽ khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup bằng trận giao hữu với Mali tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 5-6 trong điều kiện đặc biệt: không khán giả và không có sự hiện diện của truyền thông.

Theo Liên đoàn bóng đá Iran, quyết định tổ chức trận đấu kín của đội tuyển Iran được đưa ra theo yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện. HLV trưởng muốn bảo mật các thử nghiệm chiến thuật cuối cùng trước khi đội tuyển lên đường sang Mexico tham dự World Cup vào ngày 7-6. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trong bối cảnh Iran sắp bước vào giải đấu với nhiều sức ép cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Dù là một trong những đội sớm giành vé dự World Cup, hành trình của Iran trước thềm giải đấu lại bị bao phủ bởi nhiều bất ổn. Từ cuối tháng 2, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khả năng góp mặt của đội tuyển này từng bị đặt dấu hỏi. Trong thời gian tập huấn tại Antalya, Iran đã chơi ba trận giao hữu, thua Nigeria nhưng sau đó thắng Costa Rica và Gambia.

Một số thành viên có liên quan không có visa nhập cảnh Mỹ. Ảnh: EPA.

Liên đoàn bóng đá Iran cũng đã thuyết phục FIFA cho phép thay đổi kế hoạch di chuyển. Thay vì đóng quân tại Tucson, Arizona, đội sẽ chuyển điểm đến sang Tijuana, Mexico, trước khi vượt biên giới sang Los Angeles để đá hai trận đầu vòng bảng gặp New Zealand và Bỉ. Trận cuối bảng G của Iran gặp Ai Cập sẽ diễn ra tại Seattle.

Vấn đề nhập cảnh vào Mỹ đang trở thành chủ đề nhạy cảm. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington không phản đối việc các cầu thủ và thành viên thể thao của Iran vào Mỹ thi đấu.

Đội tuyển Iran đá vòng bảng ở Mỹ nhưng trú ngụ tại Mexico. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, phía Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ và không cho phép những người bị nghi có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đi cùng đội dưới danh nghĩa phái đoàn bóng đá.

Cả Mỹ và Canada đều liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố. Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj từng bị Canada từ chối nhập cảnh khi dự kiến tham dự Đại hội FIFA vào cuối tháng 4 vì bị cho là có liên hệ với lực lượng này.

Theo lịch, Iran sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng trận gặp New Zealand vào ngày 15-6.