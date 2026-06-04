Đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam đã lộ diện... 99% 04/06/2026 11:31

Đối thủ cuối cùng tại bảng A của tuyển Việt Nam đã lộ diện sau Indonesia, Singapore và Campuchia, khi có đến 99% đó là Đông Timor.

Đông Timor có thể là đối thủ đầu tiên của nhà đương kim vô địch AFF Cup (ASEAN Hyundai Cup) - Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ra quân bảng A trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng việc gặp đội thắng của cặp đấu Play off Brunei - Đông Timor ở vòng đấu khai mạc giải ngày 24-7.

Đông Timor thắng Brunei 3-0 ngay tại thủ đô của Brunei. Ảnh: CTP

Chiều ngày 2-6, ở trận Play off lượt đi, ngay trên sân nhà Hassan Bolkiah, chủ nhà Brunei đã đại bại trước Đông Timor 0-3. Lượt về ngày 9-6, Đông Timor có thể sân mượn các nước khu vực để đá với Brunei, vì Đông Timor vẫn chưa có sân đủ chuẩn FIFA.

Đá tại thủ đô của Brunei, chủ nhà đã thua thảm, nên thật khó lật ngược thế cờ ở lượt về. Đông Timor lại là một đội bóng có nhiều cá nhân rất tốt, nhiều cầu thủ có lối chơi đậm chất la tinh với kỹ thuật cá nhân rất hoàn hảo.

Với chiến thắng 3-0 ở lượt đi coi như 99% Đông Timor đã đặt vé vào bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Theo lịch thi đấu của giải thì ngay lượt trận khai mạc ngày 24-7 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ này.

Tuy nhiên theo, Đông Timor cũng chưa chọn sân ở quốc gia nào làm sân nhà. Còn nhớ hồi AFF Cup 2024, Đông Timor đã mượn sân Hàng Đẫy làm sân nhà. Trong lịch sử, tuyển Đông Timor hay mượn sân của Malaysia và Thái Lan làm sân nhà.

Bảng A, ASEAN Hyundai Cup, tuyển Việt Nam tiếp Singapore và Campuchia trên sân nhà và làm khách trước Indonesia và đội thắng của cặp Brunei/ Đông Timor.