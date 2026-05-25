Tuyển Việt Nam “ém quân” , các đội Đông Nam Á khác đá giao hữu 25/05/2026 12:26

(PLO)-Tuyển Việt Nam không tập trung, trong khi các đối thủ tiềm năng của nhà vô địch AFF Cup đá những trận giao hữu rất chất lượng vào đầu tháng 6 tới.

Đợt tập trung đội tuyển theo lịch FIFA đầu tháng 6, tuyển Việt Nam “ém quân”, trong khi các nước Đông Nam Á tìm “cạ cứng” đá giao hữu.

Việt Nam không tập trung đợt tới vì các giải nội địa cần đá cho xong trước khi bước vào tập trung chuẩn bị cho 2 giải AFF Cup liên tiếp trong 4 tháng và bước chạy đà cho Asian Cup 2027.

Tuyển Indonesia có hai trận giao hữu chất lượng trên nhà trước Oman và Mozampique. Ảnh:Bola

Các đội tuyển mạnh Đông Nam Á và cả tuyển Trung Quốc, khách mời FIFA ASEAN Cup 2026 cũng chọn các đội tuyển mạnh đá giao hữu.

Trước tiên nói về đội tuyển Thái Lan, HLV Anthony Hudson đã công bố danh sách đội tuyển cho đợt tập trung đầu tháng 6 đá hai trận giao hữu chất lượng.

Thái Lan đá giao hữu tiếp tuyển Kuwait ngày 6-6, sau đó bay sang Trung Quốc đá giao hữu với tuyển nước này ngày 9-6.

Tuyển Việt Nam không tập trung đầu tháng 6,còn Thái Lan có trận giao hữu tiếp Kuwait và làm khách trước tuyển Trung Quốc. Ảnh:CTP

Với tuyển Trung Quốc, khách mời của giải đấu FIFA ASEAN Cup, ngoài việc chọn tuyển Thái Lan đá giao hữu thì trước đó họ cũng sang Singapore đá giao hữu với tuyển đảo quốc vào ngày 5-6. Như vậy dễ thấy tuyển Trung Quốc “xem kèo” bóng đá Đông Nam Á qua việc đá với 2 đội tuyển giàu thành tích nhất AFF Cup này.

Với tuyển Singapore, ngoài việc tiếp tuyển Trung Quốc thì ngày 31-5, họ đá giao hữu với tuyển Mông Cổ.

Còn tuyển Indonesia cũng có hai trận giao hữu trên sân nhà Bung Karno. Ngày 5-6, Indonesia tiếp tuyển Oman và ngày 9-6 tiếp tuyển Mozampique.

Với tuyển Việt Nam, đợt tập trung theo lịch FIFA đầu tháng 6 sẽ không có. Thay vào đó, bóng Việt Nam “xử lý” cho xong các giải nội địa, sau đó tập trung chuẩn bị dài hạn vào tháng 7, trong đó có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, trước khi trở về chiến dịch 2 giải AFF Cup liên tiếp gồm ASEAN Hyundai Cup và FIFA ASEAN Cup từ cuối tháng 7 đến tháng 10.