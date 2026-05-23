Kết thúc AFC Champions League nữ 2025-2026: Đánh bại đại diện Nhật Bản, CLB của Triều Tiên vô địch châu Á 23/05/2026 14:58

(PLO)-Naegohyang của Triều Tiên rời Hàn Quốc trở về Bình Nhưỡng với ngôi vô địch khi đánh bại đại diện Nhật Bản Tokyo Verdy Beliza ở chung kết AFC Champions League nữ.

Trận chung kết AFC Champions League nữ 2025 - 2026 vừa kết thúc tại Suwon, Hàn Quốc. Đại diện của Triều Tiên Naegohyang đã đánh bại Tokyo Verdy Beliza với tỉ số 1-0 để lên ngôi vô địch.

Như vậy Naegohyang từ Triều Tiên sang Suwon, Hàn Quốc dự từ vòng bán kết của giải đấu để có hai chiến thắng và trở về Bình Nhưỡng với ngôi vô địch. Hai đội đã tạo nên màn trình diễn đẳng cấp thế giới, nó kịch tính, và chất lượng hệt như các trận cúp C1 châu Âu của bóng đá nữ vậy. Vì sao? Bởi đơn giản hai nền bóng đá nữ Triều Tiên và Nhật Bản đều ở đẳng cấp cao của thế giới.

Một trận chung kết đỉnh cao, Naegohyang (trắng) và Tokyo Verdy Beliza có rất nhiều tuyển thủ của Triều Tiên và Nhật Bản. Ảnh: AFC

Cách đây một tuần thì ở trận chung kết U-17 nữ châu Á, U-17 Triều Tiên cũng thể hiện vượt đẳng cấp khi đánh bại các cô gái trẻ Nhật Bản 5-1 ở chung kết để lên ngôi vô địch, bây giờ đàn chị cấp CLB cũng làm được điều này trước đại diện Nhật.

Mặt khác thành phần lực lượng của hai đội cũng có thể gọi là “tuyển quốc gia thu nhỏ” vì hai nhà vô địch bóng đá nữ của hai quốc gia sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Bàn thắng duy nhất trận do công đội trưởng Kim Kyong-yong ghi phút 44 cho Naegohyang từ pha kết thúc cận thành.

Đội trưởng Kim Kyong-yong ghi bàn duy nhất trận chung kết ở phút 44 cho Naegohyang. Ảnh:AFC

Naegohyang thể hiện rất chắc chắn trong phòng ngự và tấn công rất mạch lạc bài bản. Sau khi thua bàn cuối hiệp 1 thì sang hiệp 2, Tokyo Verdy Beliza tăng cường sức tấn công rất khủng khiếp. Biết được điều này, Naegohyang phòng ngự rất chặt chẽ.

Những lần có bóng họ tổ chức tấn công rất chớp nhoáng nếu không dẫn đến cơ hội lập tức toàn đội về rất nhanh để tổ chức phòng ngự, khiến các cô gái Nhật cực khỏe cũng không thể phản công hiệu quả.

Bóng đá nữ Triều Tiên đang khẳng định vị thế châu Á cả ở cấp CLB và đội tuyển khi liên tục đánh bại các đại diện Nhật Bản ở chung kết. Ảnh: AFC

Chiến thắng đối thủ 1-0, đại diện của Triều Tiên lên ngôi của giải nữ châu Á cấp CLB được AFC tổ chức lần thứ nhì. Naegohyang chính là đội đã loại CLB nữ TP.HCM 3-0 ở tứ kết. Vào bán kết họ tiếp tục đánh bại Suwon 2-1.

+ Một số hình ảnh sau trận chung kết:

Đội trưởng Kim Kyng-yong, 23 tuổi được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: AFC

Với 4 pha lập công, tiền đạo Holly McNamara, 23 tuổi của Melbourne City là Vua phá lưới dù đội dừng bước ở bán kết. Ảnh: AFC