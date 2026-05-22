Giải tỏa áp lực khi cùng bảng với Việt Nam, HLV Nova Arianto nói gì? 22/05/2026 13:46

Ngay sau kết quả bốc thăm cùng bảng A tại giải U-19 Đông Nam Á với Việt Nam, HLV Nova Arianto của chủ nhà Indonesia rất lo lắng như số phận của U-17 Indonesia.

Lại một lần nữa Indonesia là chủ nhà của giải đấu trẻ U-19 Đông Nam Á từ ngày 1 đến 16-6. Và lần này cũng như giải U-17 Đông Nam Á hồi tháng 4, chủ nhà U-19 Indonesia lại cùng bảng A với U-19 Việt Nam.

U-19 Indonesia được HLV Nova Arianto bổ sung thêm một số gương mặt U-17. Ảnh: Bola

Sau khi biết kết quả ở bảng A có Việt Nam, Myanmar và Đông Timor, HLV Arianto của Indonesia đã rất lo lắng U-19 Việt Nam sẽ lấy mất ngôi nhất bảng, còn Indonesia thì cũng không có cả tấm vé vớt dành cho đội nhì duy nhất của 3 bảng đấu, tức kịch bản hệt như U-17 Indonesia bị loại ngay sau vòng bảng trên sân nhà vậy.

Bây giờ, HLV Arianto đã có cách dỡ bỏ áp lực đặt lên ông và học trò khi chia sẻ, “Tôi không đặt nặng chuyện vô địch tại giải này, thắng thua là chuyện bình thường, cái chính là tôi rà soát con người, lối chơi để hướng đến vòng loại U-19 châu Á. Việt Nam mạnh nhưng đội trẻ thì vô chừng, chúng tôi có thể thắng họ và họ cũng có thể thắng chúng tôi”.

U-19 Indonesia hiện nay được xem là ổn vì từng tham dự World Cup U-17. Ảnh: Bola

Cách đây nửa tháng, khi vừa có kết quả bốc thăm giải U-19 Đông Nam Á, HLV Nova Arianto cực kỳ lo lắng và không ngớt lời ca ngợi Việt Nam đang là quốc gia có đào trẻ trẻ hàng đầu khu vực trong nhiều năm qua và hiện nay. Các cầu thủ trẻ Việt Nam rất bản lĩnh và có lối chơi trưởng thành, còn cầu thủ trẻ Indonesia thì không có được điều đó.

Theo như lịch đấu bảng A, trận Indonesia - Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ ngày 7-6 ở lượt trận cuối vòng bảng đúng nghĩa mang tính chung kết bảng. U-19 Indonesia hiện nay là lứa mà Nova Arianto dẫn dắt hồi U-16 và từng dự World Cup U-17 năm 2025 tại Qatar. Họ sẽ bổ sung thêm vài cầu thủ để hoàn thiện đội hình dự giải U-19 Đông Nam Á.