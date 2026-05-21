Test nhanh hơn 625 người tại một beer club, 3 người dương tính với ma túy 21/05/2026 18:44

(PLO)- Công an test nhanh ma túy với hơn 625 người tại beer club trên đường Hoàng Sa, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM thì phát hiện 3 người dương tính với ma túy.

Ngày 21-5, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Tân Sơn Nhất vừa phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh nhạy cảm trên địa bàn nhằm thực hiện cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về việc xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030, Công an phường Tân Sơn Nhất đã tiến hành kiểm tra hành chính các beer club, căn hộ, nhà cho thuê.

Công an kiểm tra địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đường Hoàng Sa trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn. Ảnh: CA

Qua kiểm tra tại chi nhánh thuộc một công ty trên đường Hoàng Sa, phường Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở này hoạt động kinh doanh ăn uống quy mô 96 bàn, có phát nhạc. Tại thời điểm kiểm tra, có 34 nhân viên và 591 khách đang có mặt.

Lực lượng chức năng xác định cơ sở chưa xuất trình được hợp đồng lao động và sổ quản lý lao động theo quy định khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Công an phát hiện có ba người dương tính với ma túy và một số vi phạm khác tại cơ sở kinh doanh. Ảnh: CA

Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an phường Tân Sơn Nhất đã tiến hành thử test ma túy trong nước tiểu đối với 625 người, bao gồm cả khách và nhân viên của cơ sở. Kết quả phát hiện có ba người dương tính với chất ma túy.

Công an phường Tân Sơn Nhất và Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, xử lý vi phạm trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là tội phạm ma túy. Mục tiêu là kiên quyết không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động hoặc hình thành các "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Dịp này, cơ quan công an cũng kêu gọi người dân chủ động cài đặt, sử dụng ứng dụng SOS để kịp thời tố giác tội phạm, phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.